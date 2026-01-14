¡Ya es oficial! Jeaustin Campos recibe el revés definitivo en Honduras: “Valiosa experiencia”

La prensa hondureña decía que tenía todo firmado con Motagua, pero todo esto se vino abajo y es nuevo fichaje de Olimpia.

Onan Rodríguez, ex portero de Real España, llega al 40 veces campeón de Honduras tras no extender su contrato con La Máquina.

Los aurinegros con Jeaustin Campos a la cabeza, le hicieron varias ofertas para extender el vínculo y el arquero las rechazó todas.

Con esto, Campos se quedó sin segundo portero tras Buba López y tuvieron que firmar a Roberto “Pipo” López como su reemplazo.

Comunicado oficial de Olimpia sobre el ex portero de Jeaustin Campos en Real España

“El Club Olimpia Deportivo hace del conocimiento de su noble afición, la prensa deportiva y el público en general que se ha llegado a un acuerdo para la incorporación del guardameta hondureño Onan Isaac Rodríguez Melgar, quien se suma a nuestra institución como agente libre tras finalizar su vínculo con el Real CD España.

Rodríguez, de 23 años, debutó en la Liga Nacional con el conjunto aurinegro, equipo con el que también tuvo participación en la Copa Centroamericana de Concacaf, sumando valiosa experiencia a nivel nacional e internacional a una corta edad.

El joven portero estampó su firma en un contrato que lo vincula con el Club Olimpia Deportivo hasta diciembre de 2028, reafirmando así la apuesta de la institución por su proyección, talento y desarrollo a largo plazo.

El Club Olimpia Deportivo le da la más cordial bienvenida a Onan Rodríguez al Rey de Copas, confiando en que su llegada fortalecerá la zona defensiva y contribuirá a los objetivos deportivos del club”.

