El futuro de Keylor Navas hasta el momento es incierto. Lo que sí está claro es que por ahora su contrato con los Pumas Unam finaliza el próximo 30 de junio, pero en las próximas semanas podría haber novedades con respecto a una extensión.

Desde México, el Diario Récord expuso la postura que tiene el portero de la Selección de Costa Rica. A la espera de una conversación con la directiva de Pumas, el tico está dispuesto a continuar en el equipo universitario si se lo proponen.

“Abierto a negociar“, manifestó dicho diario sobre la decisión que tiene Keylor Navas en mente. Además de dar la versión de Navas sobre su futuro, también detalló que “la próxima semana empezarán” con las respectivas negociaciones.

¿Qué dice Keylor Navas sobre su futuro en Pumas?

“Me queda ya poco, al final de la temporada termino contrato. Si por mí hubiera sido, yo creo que, si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema“, aseguró el portero con el periodista Kery Ruiz sobre la situación actual.

Keylor Navas es el jugador más querido por la afición en la actualidad. Con su presencia, logró una estabilidad que no había desde antes de su llegada. Por eso, sería un duro golpe para la directiva de Pumas el hecho de no renovar a la figura preferida por los auriazules.

Este viernes, el portero tico volverá a ver acción por la octava jornada del Clausura 2026 de la Liga MX frente a los Xolos de Tijuana. El equipo felino se mantiene invicto tras cuatro victorias y tres empates. Hasta el momento, atraviesan una realidad distinta a lo que había sido el Apertura 2025.

