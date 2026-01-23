Jorge Álvarez responde a la polémica que tomó por sorpresa a Olimpia tras frustrarse su pase a Alajuelense

“El mejor contención de Honduras soy yo”, fueron las palabras del futbolista Jonathan Núñez, ex de Motagua que ahora milita en los Lobos de la UPNFM de la Liga Nacional de Honduras.

Las declaraciones llamaron la atención en Honduras; esto debido al gran nivel por el que atraviesa Jorge Álvarez en Olimpia, mediocampista que comparte misma posición con Núñez.

ver también Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras

Ante esas palabras, Jorge Álvarez respondió con tranquilidad y aseguró que ese debe ser el pensamiento de cada jugar que cree en el talento que posee.

“Lo tomé con calma, quizá el quiso decir lo que en su mente es eso. Ese es el pensamiento de cada jugador. Si vos no crees en vos mismo, es difícil que puedas cumplir cosas importantes”, dijo el jugador del equipo que dirige Eduardo Espinel.

ver también Mientras la FFH confirma que hará “un intento” por Keyrol Figueroa, Estados Unidos amenaza con robarle otra joya a Honduras

A Jorge Álvarez le parece buen jugador

Álvarez añadió que Jonathan Núñez es un buen futbolista, pero que no ha tenido el ritmo que merece y no descarta que logre alcanzar su mejor nivel en la Liga Nacional de Honduras.

“Para mí, él es buen jugador. Ha tenido sus buenos momentos, tal vez no ha tenido el ritmo que quisiera, pero siento que poco a poco él lo va a ir logrando, pero no me sentí ofendido tampoco, me lo tomé de la mejor manera”, añadió.

Publicidad

Publicidad

El caso de Jorge Álvarez en Olimpia

Álvarez estuvo en la orbita del Alajuelense de Costa Rica que incluso tuvo acercamiento con el club Merengue para fichar al mediocampista, algo que a día de hoy parece improbable.

La razón es porque el contención posee contrato con Olimpia, sumado a eso, desde el bicampeón de Honduras consideran que el futbolista merece salir a una liga fuera de la región centroamericana.

Publicidad

Mientras tanto, Álvarez se mantiene entrenando y se espera que siga en el club durante el torneo Clausura y la Concachampions.