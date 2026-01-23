Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Jorge Álvarez responde a la polémica que tomó por sorpresa a Olimpia tras frustrarse su pase a Alajuelense

El mediocampista Jorge Álvarez envió un mensaje claro al futbolista de Motagua que aseguró ser mejor jugador que él.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Jorge Álvarez durante un entrenamiento en la pretemporada de Olimpia.
Jorge Álvarez durante un entrenamiento en la pretemporada de Olimpia.

“El mejor contención de Honduras soy yo”, fueron las palabras del futbolista Jonathan Núñez, ex de Motagua que ahora milita en los Lobos de la UPNFM de la Liga Nacional de Honduras.

Las declaraciones llamaron la atención en Honduras; esto debido al gran nivel por el que atraviesa Jorge Álvarez en Olimpia, mediocampista que comparte misma posición con Núñez.

Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras

ver también

Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras

Ante esas palabras, Jorge Álvarez respondió con tranquilidad y aseguró que ese debe ser el pensamiento de cada jugar que cree en el talento que posee.

“Lo tomé con calma, quizá el quiso decir lo que en su mente es eso. Ese es el pensamiento de cada jugador. Si vos no crees en vos mismo, es difícil que puedas cumplir cosas importantes”, dijo el jugador del equipo que dirige Eduardo Espinel.

Mientras la FFH confirma que hará “un intento” por Keyrol Figueroa, Estados Unidos amenaza con robarle otra joya a Honduras

ver también

Mientras la FFH confirma que hará “un intento” por Keyrol Figueroa, Estados Unidos amenaza con robarle otra joya a Honduras

A Jorge Álvarez le parece buen jugador

Álvarez añadió que Jonathan Núñez es un buen futbolista, pero que no ha tenido el ritmo que merece y no descarta que logre alcanzar su mejor nivel en la Liga Nacional de Honduras.

“Para mí, él es buen jugador. Ha tenido sus buenos momentos, tal vez no ha tenido el ritmo que quisiera, pero siento que poco a poco él lo va a ir logrando, pero no me sentí ofendido tampoco, me lo tomé de la mejor manera”, añadió.

Publicidad

El caso de Jorge Álvarez en Olimpia

Álvarez estuvo en la orbita del Alajuelense de Costa Rica que incluso tuvo acercamiento con el club Merengue para fichar al mediocampista, algo que a día de hoy parece improbable.

La razón es porque el contención posee contrato con Olimpia, sumado a eso, desde el bicampeón de Honduras consideran que el futbolista merece salir a una liga fuera de la región centroamericana.

Publicidad

Mientras tanto, Álvarez se mantiene entrenando y se espera que siga en el club durante el torneo Clausura y la Concachampions.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Figura de Olimpia dice lo que nadie se anima sobre la salida de Jorge Álvarez a Alajuelense y en Costa Rica no caerá bien: “No va por ahí”
Honduras

Figura de Olimpia dice lo que nadie se anima sobre la salida de Jorge Álvarez a Alajuelense y en Costa Rica no caerá bien: “No va por ahí”

Sustituyó a Agustín Auzmendi en Motagua, se fue para Argentina y ahora está cerca de regresar al fútbol de Honduras
Honduras

Sustituyó a Agustín Auzmendi en Motagua, se fue para Argentina y ahora está cerca de regresar al fútbol de Honduras

Jeaustin Campos porta su nueva camisa y la decisión que se confirma para la Concachampions 2026
Honduras

Jeaustin Campos porta su nueva camisa y la decisión que se confirma para la Concachampions 2026

Fernán Faerron recibe el rechazo más doloroso
Costa Rica

Fernán Faerron recibe el rechazo más doloroso

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo