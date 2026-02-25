Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua acecha al Real España y Olimpia sale de crisis

Las Águilas Azules de Javier López siguen escalando en la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga Nacional y es junto a Real España los únicos equipos invictos en lo que del torneo.

En la jornada 8, Motagua derrotó 1-2 al Juticalpa en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas en Olancho. Los anotadores para los azules fueron Marcelo Canales (autogol) y Rodrigo de Olivera; Diego Ledesma anotó para los canecheros.

Con ese triunfo, Motagua llegó a 15 puntos en siete partidos disputados. Suma cuatro victorias y tres empates; mientras Real España es líder invicto con 17 unidades.

Mientras tanto, el Olimpia de Eduardo Espinel volvió al camino de la victoria tras derrotar 3-0 al Choloma con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché. El equipo venía de dos derrotas consecutivas ante Victoria y Motagua.

Este triunfo le permite al club albo arribar a once puntos que lo dejan en el tercer lugar de la tabla.

Así está la tabla del Clausura 2026

Equipo Puntos PJ 1 Real España 17 7 2 Motagua 15 7 3 Olimpia 11 7 4 Victoria 10 7 5 Olancho 9 7 6 Marathón 8 7 7 Platense 7 6 8 Choloma 6 8 9 Juticalpa 6 8 10 Lobos UPNFM 4 6 11 Génesis 3 6

Resultados de la jornada 8

Victoria 1-1 Olancho

Juticalpa 1-2 Motagua

Olimpia 2-0 Choloma

Lobos vs. Platense (Pendiente)

Marathón vs. Génesis (Pendiente)

Así de jugará la jornada 9

Juticalpa vs. Victoria

Marathón vs. Olimpia

Motagua vs. Olancho

Platense vs. Real España

Génesis vs. Lobos UPNFM