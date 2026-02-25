Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua acecha al Real España y Olimpia sale de crisis

Las Águilas Azules de Javier López siguen escalando en la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga Nacional y es junto a Real España los únicos equipos invictos en lo que del torneo.
En la jornada 8, Motagua derrotó 1-2 al Juticalpa en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas en Olancho. Los anotadores para los azules fueron Marcelo Canales (autogol) y Rodrigo de Olivera; Diego Ledesma anotó para los canecheros.
Con ese triunfo, Motagua llegó a 15 puntos en siete partidos disputados. Suma cuatro victorias y tres empates; mientras Real España es líder invicto con 17 unidades.
Mientras tanto, el Olimpia de Eduardo Espinel volvió al camino de la victoria tras derrotar 3-0 al Choloma con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché. El equipo venía de dos derrotas consecutivas ante Victoria y Motagua.
Este triunfo le permite al club albo arribar a once puntos que lo dejan en el tercer lugar de la tabla.
Así está la tabla del Clausura 2026
|Equipo
|Puntos
|PJ
|1
|Real España
|17
|7
|2
|Motagua
|15
|7
|3
|Olimpia
|11
|7
|4
|Victoria
|10
|7
|5
|Olancho
|9
|7
|6
|Marathón
|8
|7
|7
|Platense
|7
|6
|8
|Choloma
|6
|8
|9
|Juticalpa
|6
|8
|10
|Lobos UPNFM
|4
|6
|11
|Génesis
|3
|6
Resultados de la jornada 8
- Victoria 1-1 Olancho
- Juticalpa 1-2 Motagua
- Olimpia 2-0 Choloma
- Lobos vs. Platense (Pendiente)
- Marathón vs. Génesis (Pendiente)
Así de jugará la jornada 9
- Juticalpa vs. Victoria
- Marathón vs. Olimpia
- Motagua vs. Olancho
- Platense vs. Real España
- Génesis vs. Lobos UPNFM