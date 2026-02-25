Es tendencia:
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua acecha al Real España y Olimpia sale de crisis

El Motagua sigue ganando terreno en la tabla de posiciones del Clausura 2026. Real España sigue siendo el líder indiscutido.

José Rodas

Por José Rodas

El once inicial de Motagua previo al juego ante Juticalpa. Foto: X Motagua.
Las Águilas Azules de Javier López siguen escalando en la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga Nacional y es junto a Real España los únicos equipos invictos en lo que del torneo.

En la jornada 8, Motagua derrotó 1-2 al Juticalpa en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas en Olancho. Los anotadores para los azules fueron Marcelo Canales (autogol) y Rodrigo de Olivera; Diego Ledesma anotó para los canecheros.

Con ese triunfo, Motagua llegó a 15 puntos en siete partidos disputados. Suma cuatro victorias y tres empates; mientras Real España es líder invicto con 17 unidades.

Mientras tanto, el Olimpia de Eduardo Espinel volvió al camino de la victoria tras derrotar 3-0 al Choloma con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché. El equipo venía de dos derrotas consecutivas ante Victoria y Motagua.

Este triunfo le permite al club albo arribar a once puntos que lo dejan en el tercer lugar de la tabla.

Así está la tabla del Clausura 2026

EquipoPuntosPJ
1Real España177
2Motagua157
3Olimpia117
4Victoria 107
5Olancho 97
6Marathón87
7Platense76
8Choloma68
9Juticalpa68
10Lobos UPNFM46
11Génesis36
Resultados de la jornada 8

  • Victoria 1-1 Olancho
  • Juticalpa 1-2 Motagua
  • Olimpia 2-0 Choloma
  • Lobos vs. Platense (Pendiente)
  • Marathón vs. Génesis (Pendiente)

Así de jugará la jornada 9

  • Juticalpa vs. Victoria
  • Marathón vs. Olimpia
  • Motagua vs. Olancho
  • Platense vs. Real España
  • Génesis vs. Lobos UPNFM
