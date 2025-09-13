Ya es oficial: Alberth Elis y Bryan Róchez reciben la noticia que nunca esperaron en Portugal

La legión catracha ha aumentado tras el último mercado de fichajes, varios hondureños se fueron del país para cumplir su sueño de jugar en el extranjero, otros pues cambiaron de equipo.

Uno que regresó a Europa fue Alberth Elis, que después de todo lo que vivió en Francia, fue fichado por el Marítimo.

ver también Antes de enfrentar a Costa Rica: Honduras sufre durísimo golpe que lo podría dejar fuera del Mundial

El que cambió de equipo fue Bryan Róchez, que se fue a la segunda de Portugal para tomar una nueva aventura con el Leioxes SC. Ambos catrachos ahora participan de la segunda división del fútbol luso.

Publicidad

Publicidad

Lo que no esperaron era que otro hondureño se les sumara a esta categoría y con el mercado de pases cerrado.

¿Quién será el otro hondureño en la segunda división de Portugal?

Pues se trata de un portero juvenil catrachos de nombre Adrián Vallecillo, quién competirá equipo con Róchez, pero en una categoría menor y no en el primer equipo.

Publicidad

Leioxes SC ha confirmado la noticia y Vallecillo ya firmó contrato para buscar el sueño de debutar y seguir su proceso de crecimiento.

Publicidad

Publicidad

“De Póvoa a Leixões SC: el gran salto de Adrián Vallecillo. Adrián Vallecillo, es un portero con un enorme potencial y un corazón inquebrantable. Forma parte de Póvoa Pro Academy Honduras desde sus inicios en un campus, dónde rápidamente dio el salto a Póvoa Portugal con nuestra empresa Partner Development Sport, donde seguiría su formación deportiva y académica. Demostrando todos estos años, disciplina, esfuerzo, dedicación y un deseo constante de superarse día a día. Su compromiso lo llevó a formar parte de un microciclo de la selección de Honduras, reafirmando su gran proyección”.

ver también “Es atemorizante”: Jeaustin Campos avisa a Costa Rica del peligro que debe cuidarse contra Honduras; México ya lo sufrió

“Hoy, tras años de trabajo y constancia, Adrián cumple uno de sus grandes objetivos: firma con el Leixões SC, club histórico de la Segunda División de Portugal, donde defenderá la portería de la categoría Sub-19. Gracias a las alianzas estratégicas de Póvoa, no solo con equipos, sino también con representantes de gran nivel estas oportunidades se hacen realidad. Enhorabuena Adrián, Orgullo Poveiro”.

Publicidad

Publicidad

Vallecillo ya ha estado en microciclos de la Sub21 de Honduras y es uno de los arqueros que muestra potencial para el futuro.

Solo tiene 18 años y depende de él mismo triunfar en el equipo que apostó por Bryan Róchez, un aliado que puede tener para continuar su carrera en Portugal.

Publicidad