Los 9 fichajes de Reinaldo Rueda para la Eliminatoria de Concacaf: Honduras amenaza a Costa Rica con dejarlos sin Mundial

Estamos a nada de que las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 den inicio y se comiencen a definir las invitadas.

La selección de Honduras es una de ellas que lucha por conseguir el pase y fue incrustada en el grupo C donde enfrentará a Haití, Nicaragua y Costa Rica.

Reinaldo Rueda, ha recibido ocho notificaciones de jugadores que son regularmente convocados a la Bicolor, por lo que sus rivales deben estar pendientes.

¿Cuáles son los nueve fichajes de Honduras para las Eliminatorias?

La escuadra hondureña ha visto cómo 9 de sus jugadores se mudaron de equipo, unos se convirtieron en legionarios y otros se fueron a ligas exóticas.

El que más sonó de todos fue el traspaso de Kervin Arriaga al Levante, su buena primera mitad de 2025 con el Real Zaragoza lo hizo subir a primera división.

Otro que se mudó de club pensando en las Eliminatorias fue Luis Palma. Borrado en el Celtic se fue a Lech Poznan de Polonia y ya disfruta de mucho tiempo de juego, incluso, ya marcó su primer gol.

Avanzando en los legionarios, Olimpia vio como tres de sus futbolistas dejaron su disciplina para marcharse al extranjero,Carlos Pineda (Sporting San José), Julián Martínez (Alverca FC) y Alberth Elis (Maritimo), se marcharon.

Denil Maldonado y Bryan Róchez cambiaron de club en Europa, el primero de Rumanía (U craiova) a Rusia (Rubin Kazán) y el segundo volviendo a Portugal donde jugará en esta ocasión para el Leixões SC.

En Arabia Saudita, liga que Cristiano Ronaldo puso en el mapa, se fueron Deiby Flores y Romell Quioto (que ya conocía el país tras jugar en el Al Arabic). El volante dejó el Toronto de la MLS para marcharse a Medio Oriente.

Con esto, Reinaldo Rueda ha visto como 9 de sus jugadores fueron fichados por otros equipos. El colombiano espera que esto sea un salto de calidad para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Los 9 fichajes de Honduras antes de las Eliminatorias

▪Carlos Pineda ➤ Sporting San José – Liga de Costa Rica

▪︎Kervin Arriaga ➤ Levante – LaLiga de España

▪︎Denil Maldonado ➤ Rubin Kazán – Liga Rusia

▪︎Julián Martínez ➤ Alverca FC – Liga Portugal

▪︎Alberth Elis ➤ Marítimo – Liga Portugal 2

▪︎Bryan Róchez ➤ Leixões – Liga Portugal 2

▪︎Luis Palma ➤ Lech Poznań – Liga de Polonia

▪︎Romell Quioto➤ Al-Najmah – Saudí Pro League

▪︎Deiby Flores ➤ Al-Najmah – Saudí Pro League

Estos han sido los jugadores de Honduras que han cambiado de equipo. Foto: TDTV.