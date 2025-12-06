FIFA eligió a Inglaterra y Croacia: Panamá recibe la notificación que no esperaba después del sorteo del Mundial 2026

Panamá todavía celebra su clasificación directa para la venidera Copa del Mundo tras un proceso dificultoso. Será la segunda vez que asistan a la máxima cita después de lo conseguido para el 2018. Contra todo pronóstico, van a intentar hacer historia.

Thomas Christiansen aclaró que el objetivo va de la mano con el sueño de todos los aficionados. Sumar puntos haría que el equipo alcance otra meta histórica y esta camada de futbolistas ilusiona a los aficionados de que esto sea realidad.

Una vez concretado el sorteo de la FIFA, se supo que el conjunto canalero está en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Recientemente, ambos europeos recibieron un mensaje por parte del ente regulador del fútbol internacional.

Panamá observa: el mensaje de la FIFA para Inglaterra y Croacia, sus oponentes

Con los grupos ya establecidos, FIFA aprovechó para recordar enfrentamientos que marcaron historia. Todos ellos, entre aquellos equipos que comparten lugar en los cuartetos iniciales. Los fanáticos sonríen y sufren por la misma nostalgia.

En el caso de Inglaterra y Croacia, la casa madre trajo a colación aquel partido en el que se definió uno de los finalistas de Rusia 2018. “¡Estos dos pesos pesados ​​se enfrentarán nuevamente en 2026!”, sentenció en referencia a los rivales de Panamá.

Aquel enfrentamiento se dio con un gol tempranero de Kieran Trippier a los cinco minutos de juego. Para dar la vuelta al marcador, Ivan Perišić y Mario Mandžukić decretaron el 2-1 de cierre.

Casualmente, Panamá hizo su primera participación mundialista durante aquella edición. En fase de grupos de la misma, se cruzó con los ingleses en el encuentro que le dio inicio al Grupo G. Fue un histórico 6-1 para los británicos por golear y para los centroamericanos por marcar su primer tanto en la gran competencia.