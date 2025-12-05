Reinaldo Rueda encontró club lejos de Honduras después del fracaso del Mundial 2026: “Es la prioridad”

Honduras fracasó rotundamente en las Eliminatorias al Mundial 2026. Era firme candidata a quedarse con el boleto directo, pero ni siquiera pudo clasificarse al repechaje. Fue un golpe duro que afectó a dirigentes, futbolistas y aficionados.

Cuando todo estaba dado para que lideren el Grupo C, terminaron en el segundo puesto. Haití sorprendió en una división a la que llegó como Cenicienta, detrás de los catrachos, Costa Rica y Nicaragua. Por eso disputará la gran competencia.

El inesperado y negativo resultado le costó el puesto a Reinaldo Rueda, que pasó de héroe a villano con dos resultados. Aparentemente, tras dejar de ser el director técnico de la Selección Mayor, ya tiene un ofrecimiento serio para seguir activo.

ver también Mientras Honduras busca técnico tras el fracaso al Mundial 2026, este histórico club busca fichar a Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda sorprende a Honduras: es la prioridad para Atlético Nacional

Atlético Nacional se dispone a buscar un entrenador, debido a que Diego Arias no convence y su continuidad está sujeta a resultados. Además, la intención de la dirigencia es que Caballito continúe con su trabajo en las divisiones juveniles.

Por eso mismo, el apuntado para el puesto principal sería Reinaldo Rueda. Según informó el periodista Pipe Sierra en el programa Es Un Hecho, este entrenador “es la prioridad” para quienes toman las decisiones que mueven al Verdolaga.

“La prioridad para los dueños y para la dirigencia hoy es un nombre que, si bien no creo que esté acorde a los planes institucionales y a este proyecto deportivo por su manera de jugar, es Reinaldo Rueda. Hay que esperar, sobre todo, si el entrenador va a querer. Sabemos que salió herido tras la eliminación en Centroamérica“, dijo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Reinaldo Rueda, ídolo de Atlético Nacional

Reinaldo Rueda dirigió ya al club en dos oportunidades. Obtuvo la liga en 2015 y 2016, al igual que la Copa Colombia 2016 y la Superliga de Colombia 2016. En el mismo año, ganó la Copa Libertadores tras imponerse a Independiente del Valle.

Publicidad

Rueda fue nombrado como Leyenda de Atlético Nacional. Muchos aficionados lo piden de regreso, así como la gran mayoría de las autoridades de la institución se alinearon con la idea de que tenga un tercer ciclo y mejore todos los resultados.