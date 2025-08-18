Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Rueda vs. Róchez

Arde Honduras: Bryan Róchez no se guarda nada y manda respuesta que deja expuesto a Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda brindó unas declaraciones que no sentaron para nada bien en Bryan Róchez.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Bryan Róchez dejó claro todo su malestar.
Bryan Róchez dejó claro todo su malestar.

Las declaraciones de Reinaldo Rueda sobre el delantero Bryan Róchez ha dado mucho de qué hablar.

El seleccionador de Honduras afirmó este domingo que “He perdido todo contacto con Bryan Róchez, cambió de teléfono y no me responde. Es un jugador que estaba con nosotros, pero hubo un punto de quiebre”.

Inesperado: el reconocimiento que pone a Kervin Arriaga junto a Valverde y Mastantuono como los mejores de LaLiga de España

ver también

Inesperado: el reconocimiento que pone a Kervin Arriaga junto a Valverde y Mastantuono como los mejores de LaLiga de España

Bryan Róchez le responde a Reinaldo Rueda

Tal y como adelantó Fútbol Centroamérica, las declaraciones del entrenador no sentaron bien en el entorno del jugador.

Comenzando con el “deja mucho que desear”, hasta ahora un comunicado por parte de la agencia que representa a Bryan Róchez.

Publicidad

“En relación a la entrevista y artículo digital al seleccionador nacional, el Profe Reinaldo Rueda, publicados el día de ayer en particular los comentarios expresados acerca de nuestro representado Bryan Róchez queremos categóricamente dejar claro que:

1) El jugador no ha cambiado su número de teléfono.

2) Ni el jugador, ni nuestra agencia ha recibido ningún mensaje departe del cuerpo técnico o la directiva de la Federación solicitando hablar con el mimo.

Publicidad

3) Los que conocen a Bryan saben que su personalidad no es egocentrista, ni clasista, ni racista, y no subvalora a nadie, ni a sus compañeros, su adorada H y seguidores.

4) Nunca a tenido ningún problema personal o laboral con el preparador nacional actual o todos los pasados, y siempre ha respetado las decisiones de esto. Su enfoque está ahora mismo en debutar con su nuevo club Leoixoes lo antes posible, anotar goles y si las cosas se dan que lo convoquen a la H. En fin seguir dando lo mejor de si mismo que es lo único que el puede controlar. Este será nuestro último comentario con respecto a este lamentable incidente”.

Publicidad
Bryan Róchez está muy descontento con los últimos dichos de Reinaldo Rueda

Bryan Róchez está muy descontento con los últimos dichos de Reinaldo Rueda

Luis Palma ´ficha´ con equipazo de lujo luego de brillar con Lech Poznań en Polonia

ver también

Luis Palma ´ficha´ con equipazo de lujo luego de brillar con Lech Poznań en Polonia

Es así como el delantero de la Selección de Honduras desmiente de manera categórica al DT de la Bicolor.

Publicidad

Cabe destacar que el comunicado fue publicado con el visto bueno del jugador así que fue una respuesta directa de su parte.

Ahora quedará en Rueda definir como gestionará esta situación ya que él fue el primero en dar declaraciones públicas sobre el tema.

Publicidad

Lo cierto es que en el vestuario de la H parece que todo se comienza a complicar a solo 17 días del inicio de las Eliminatorias Mundialistas.

Respuesta de Bryan Róchez a Reinaldo Rueda

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras deja impactada a Concacaf y Costa Rica luego de la sentencia de Rambo de León que los puede dejar sin Mundial
Honduras

Honduras deja impactada a Concacaf y Costa Rica luego de la sentencia de Rambo de León que los puede dejar sin Mundial

¡Escándalo! La Fedefut recibe fuerte acusación a muy poco de que la Selección de Guatemala juegue la Eliminatoria de la Concacaf
Guatemala

¡Escándalo! La Fedefut recibe fuerte acusación a muy poco de que la Selección de Guatemala juegue la Eliminatoria de la Concacaf

Piojo Herrera menospreció a Honduras camino al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda lo mandó callar de forma categórica ante los ojos de Costa Rica
Honduras

Piojo Herrera menospreció a Honduras camino al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda lo mandó callar de forma categórica ante los ojos de Costa Rica

Plaza Amador vs. Managua: ¿A qué hora y cómo ver el partido por la Copa Centroamericana 2025?
Nicaragua

Plaza Amador vs. Managua: ¿A qué hora y cómo ver el partido por la Copa Centroamericana 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo