Costa Rica

Alajuelense en alerta: Washington Ortega rompió el silencio y respondió si llegará a las semifinales del Apertura 2025

Tras salir campeón de la Copa Centroamericana, Alajuelense se enfoca en las semifinales y Washington Ortega habló sobre si podrá jugar esos partidos.

Por Pablo Rocca

Washington Ortega rompió el silencio.

La Liga Deportiva Alajuelense vive días de celebración tras coronarse tricampeón de la Copa Centroamericana, pero el foco ya cambió por completo: el Apertura 2025 entra en su fase más crítica y la gran incógnita dentro del club es una sola: ¿volverá Washington Ortega para las semifinales?

El portero uruguayo, figura indiscutida del equipo durante todo el año, quedó fuera de la final regional por una lesión muscular y lleva tres partidos sin ver acción. Su ausencia ha obligado al cuerpo técnico a apostar por el joven Bayron Mora, quien respondió con personalidad y terminó siendo héroe en la serie ante Xelajú. Aun así, en Alajuela saben que contar con Ortega en la etapa final del torneo nacional podría ser determinante.

Este jueves, al regresar al país con el plantel campeón, Washington Ortega habló por primera vez sobre su estado físico. Sin embargo, su mensaje fue tan breve como enigmático.

¿Qué respondió Washington Ortega sobre si llegará a las semifinales?

Vamos a ver qué pasa, vamos bien, dijo al ser consultado por su evolución y por la posibilidad de volver pronto a las canchas.

Washington Ortega no está confirmado para las semis.

Washington Ortega no está confirmado para las semis. (Foto:LDA)

De inmediato quedó claro que no estará disponible para el cierre de la fase regular ante San Carlos este sábado en el Carlos Ugalde, un partido que los manudos afrontarán con un equipo alternativo tras asegurar el liderato del torneo.

"Otra ayudita": dura acusación desde Guatemala contra Alajuelense tras ganar la Copa Centroamericana

“Otra ayudita”: dura acusación desde Guatemala contra Alajuelense tras ganar la Copa Centroamericana

La verdadera fecha marcada en rojo es entre el 10 y el 14 de diciembre, cuando se disputarán las semifinales del Apertura. Desde el cuerpo médico existe optimismo moderado: el portero ha respondido bien al tratamiento y tendrá días suficientes de descanso y carga controlada para intentar llegar en condiciones.

Mientras tanto, Alajuelense mantiene la guardia alta. El regreso del arquero titular podría ser clave en la búsqueda del doblete, pero por ahora solo hay una certeza: todo dependerá de su evolución en los próximos días.

