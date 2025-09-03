Reinaldo Rueda lo borró de la selección de Honduras para las Eliminatorias y recibe el mensaje que nunca esperó

Cada vez queda poco para el inicio de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.
La selección de Honduras es una de las grandes protagonistas y de donde se han desprendidos varias noticias.
Antes de anunciar la convocatoria, se anunció una controversia donde Reinaldo Rueda aseguró que había perdido relación con Bryan Róchez, uno de los delanteros de la Bicolor.
” No sé que pasó, he perdido todo contacto con él, cambió de teléfono y no me responde, es un jugador que estaba con nosotros, pero hubo un punto de quiebre. Vamos a jugar contra Guayana Francesa, se complicó el partido, aprovechando las conexiones de Edwin y Benguché, lo pongo a Jorge y mete gol. Luego vamos a Kingston, hicimos un partido fino, y al finalizar el primer tiempo pienso, Benguché viene de hacer gol, y lo puse sobre Bryan”, aseveró Rueda.
A pesar de todo esto, Róchez ha dejado una nueva respuesta a Reinaldo Rueda. El delantero no muestra estar resentido y asegura va a apoyar a la Bicolor.
Mensaje de Bryan Róchez luego de quedar fuera
“Estaremos siempre apoyando a la distancia”, expresó, el objetivo del jugador de Leixões S.C es que la Bicolor clasifique al Mundial.
El primer rival de Honduras es Haití, luego reciben a Nicaragua en casa y luego Róchez puede volver para la jornada 3 ante Costa Rica.
