Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Honduras

Reinaldo Rueda lo borró de la selección de Honduras para las Eliminatorias y recibe el mensaje que nunca esperó

Reinaldo Rueda no lo hizo parte de su convocatoria para enfrentar a Haití y Nicaragua. Descubre todo lo que ha pasado.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda lo dejó fuera y recibe respuesta del jugador.
Reinaldo Rueda lo dejó fuera y recibe respuesta del jugador.

Cada vez queda poco para el inicio de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

La selección de Honduras es una de las grandes protagonistas y de donde se han desprendidos varias noticias.

Honduras queda en shock: el valor de un jugador de Haití eclipsa a toda la Bicolor rumbo al Mundial 2026

ver también

Honduras queda en shock: el valor de un jugador de Haití eclipsa a toda la Bicolor rumbo al Mundial 2026

Antes de anunciar la convocatoria, se anunció una controversia donde Reinaldo Rueda aseguró que había perdido relación con Bryan Róchez, uno de los delanteros de la Bicolor.

” No sé que pasó, he perdido todo contacto con él, cambió de teléfono y no me responde, es un jugador que estaba con nosotros, pero hubo un punto de quiebre. Vamos a jugar contra Guayana Francesa, se complicó el partido, aprovechando las conexiones de Edwin y Benguché, lo pongo a Jorge y mete gol. Luego vamos a Kingston, hicimos un partido fino, y al finalizar el primer tiempo pienso, Benguché viene de hacer gol, y lo puse sobre Bryan”, aseveró Rueda.

Publicidad

A pesar de todo esto, Róchez ha dejado una nueva respuesta a Reinaldo Rueda. El delantero no muestra estar resentido y asegura va a apoyar a la Bicolor.

Mensaje de Bryan Róchez luego de quedar fuera

“Estaremos siempre apoyando a la distancia”, expresó, el objetivo del jugador de Leixões S.C es que la Bicolor clasifique al Mundial.

Publicidad

El primer rival de Honduras es Haití, luego reciben a Nicaragua en casa y luego Róchez puede volver para la jornada 3 ante Costa Rica.

Publicidad
Jugó un solo partido con Reinaldo Rueda en Honduras, fue borrado por culpa de Costa Rica y ahora vive un calvario

ver también

Jugó un solo partido con Reinaldo Rueda en Honduras, fue borrado por culpa de Costa Rica y ahora vive un calvario

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras queda en shock: el valor de un jugador de Haití eclipsa a toda la Bicolor rumbo al Mundial 2026
Honduras

Honduras queda en shock: el valor de un jugador de Haití eclipsa a toda la Bicolor rumbo al Mundial 2026

Concacaf cerca de anunciar una ventaja que Honduras tendría para el partido ante Haití por Eliminatorias
Honduras

Concacaf cerca de anunciar una ventaja que Honduras tendría para el partido ante Haití por Eliminatorias

Concacaf, fase 3: ChatGPT predice grupos de Eliminatorias Mundial 2026
Fútbol Internacional

Concacaf, fase 3: ChatGPT predice grupos de Eliminatorias Mundial 2026

Luis Fernando Tena define formación de Guatemala: tiembla Bolillo Gómez
Guatemala

Luis Fernando Tena define formación de Guatemala: tiembla Bolillo Gómez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo