Honduras

A Eduardo Espinel le preguntaron por José García y Kevin López y su respuesta reveló la factura en el vestuario de Olimpia

Eduardo Espinel respondió sobre José García y Kevin López, con lo que dejó ver un quiebre en el vestidor de Olimpia.

Por Juan Cruz Russo

Eduardo Espinel responde sobre las salidas de José García y Kevin López de Olimpia.

Este miércoles, Olimpia empató 2-2 en su visita a Olancho, por la fecha 21 de esta Liga Nacional de Honduras. Fue un partido sumamente reñido, en el que los visitantes no lograron la victoria necesaria para consagrarse como el líder con anticipación.

Una vez concretado el resultado, Eduardo Espinel fue a la conferencia de prensa para responder sobre varios temas. Además de dar su apreciación sobre el juego que acababan de disputar, habló de las salidas de José García y Kevin López.

Ese es un tema que no me corresponde conversar porque estoy enfocado en lo que viene. El tema de los jugadores que no están no hablo, solo de los que están, dijo el entrenador en referencia a los dos futbolistas que abandonaron esta institución.

Eduardo Espinel mostró su opinión sobre el festejo de gol del plantel de Olimpia

Eduardo Espinel se refirió al significado de la celebración de Michaell Chirinos al convertir su gol. En la misma, todos los jugadores suplentes se anudaron en un abrazo que pareció interminable. Esto llamó la atención de propios y ajenos.

“Es porque hay opiniones que se hacen y está bien, se respeta. Desde que llegamos en enero nos encontramos con grandes profesionales. A pesar de las dificultades, no tuvimos un problema para pensar que los jugadores no están en sintonía”, señaló.

“Así que lo sentí bien lo que hicieron aunque no estaba planeado, además habían chicos en el banco y que vayan aprendiendo que toda alegría o dificultad se debe manejar en grupo. Eligieron festejarlo de esa manera y me pone feliz”, explicó.

Espinel analizó el partido de Olimpia contra Olancho y sacó un resultado positivo

“Sin hacer un buen partido en los 90 minutos, fuimos quien merecimos ganar. Por ahí nos hicieron el gol en un momento anímico y luego el segundo gol nos cayó muy tempranero. No hicimos el partido que queríamos, pero superamos bien al rival y no éramos merecedores de irnos con las manos vacías”, expresó.

“Hemos tenido problema y adaptar jugadores a otras posiciones, las bajas son la preocupación más grande, ya no importa terminar en primero o segundo, en el formato que tenemos no te da nada eso, así que las prioridades hoy es tener la mayor cantidad de jugadores recuperados”, incluyó Espinel.

Honduras

Honduras

Honduras

Liga Deportiva Alajuelense

