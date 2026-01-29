Es tendencia:
Honduras

“Voy con todo”: Pedro Troglio es tajante y desata la guerra contra Olimpia por José Mario Pinto

José Mario Pinto es uno de los máximos deseos de Pedro Troglio en Banfield. En Olimpia tienen clara su postura.

José Rodas

Pedro Troglio tiene claro su objetivo con José Mario Pinto.
Pedro Troglio está muy interesado en el fichaje de José Mario Pinto, un movimiento que por lo que se ha venido explicando luce muy complicado para este mercado de enero.

El deseo del “Taladro” es real, pero el castigo que tiene de no fichar, a pesar de que la prohibición se pueda quitar en los próximos días, los tiempos no dan para lanzarse por el “Rey del Dribling”.

Pedro Troglio le deja las cosas claras a Olimpia con Pinto

Desde Honduras, Carlos Prono en su progra Sin Anestesia, dio a conocer que Troglio ya habló con Pinto y el deseo del jugador también es ir a jugar con Banfield.

Eso sí, Pinto tiene contrato que se vence en junio y Eduardo Espinel dijo que no lo iba a dejar salir de Olimpia, al menos en este torneo.

Ante estas palabras, Troglio le dejó a Prono unas palabras tajantes que desatan la guerra en Olimpia.

“Si no es hoy, voy con todo en junio a buscarlo”, fueron las palabras que le dijo el Rulo a Carlos Prono quien le contactó.

Con esto, Troglio quiere sacar a Pinto de Olimpia, ya sea fichado o gratis, en junio si sería jugador libre y eso le conviene más a Banfield.

