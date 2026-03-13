Herediano vs. Liberia: a qué hora y dónde ver al equipo de José Giacone por la Jornada 12 del Clausura 2026

La Jornada 12 del Clausura 2026 pone a Herediano otra vez en un partido con “historia reciente” ante Municipal Liberia. El Team de José Giacone busca sostenerse arriba en la tabla, mientras que los pamperos llegan con la necesidad de sumar para seguir alejándose de la zona baja.
Además, el antecedente inmediato entre ambos en este mismo torneo está fresco: Liberia ya le ganó 1-0 a Herediano en la primera vuelta, por lo que el cruce en Santa Bárbara funciona también como revancha para los florenses.
¿A qué hora juegan Herediano vs. Liberia?
El partido se disputa el sábado 14 de marzo de 2026, a las 8:00 p.m. (Costa Rica), en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos.
¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Liberia?
La transmisión en Costa Rica será por FUTV.
Cómo llega Herediano
Herediano llega como protagonista del Clausura: tras 11 partidos suma 22 puntos, con números que lo mantienen en la pelea alta. Aunque eso sí: debe empezar a mirar la tabla de los minutos de los jugadores Sub 21 para no arriesgarse a una sanción.
Últimos resultados
- Saprissa 2-1 Herediano (Fecha 11)
- Guadalupe 0-2 Herediano (Fecha 10)
- Herediano 3-0 Pérez Zeledón (Fecha 9)
Cómo llega Liberia
Liberia también arriba con la urgencia de sumar: figura con 12 puntos en 11 partidos, todavía en una zona donde cualquier racha te empuja hacia abajo o te da aire.
Últimos resultados
- Liberia 1-0 Guadalupe (Fecha 11)
- Pérez Zeledón 1-1 Liberia (Fecha 10)
- Sporting 1-0 Liberia (Fecha 9)
¿Quién será el árbitro del partido?
- Árbitro: Steven Madrigal
- Asistente 1: William Chow
- Asistente 2: Danny Sojo
- Cuarto árbitro: Jonathan Leitón
- VAR: Bryan Cruz
- AVAR: Diego Salazar