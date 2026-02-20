Es tendencia:
José Mario Pinto vive giro inesperado en Honduras: la noticia que cambia todo y Olimpia se pone nervioso

José Mario Pinto es uno de los grandes jugadores de Centroamérica y Olimpia puede perderlo desde ahora. Esto sucede.

José Rodas

José Rodas

José Mario Pinto vuelve a sonar para dejar al Olimpia.
La estadía de José Mario Pinto en Olimpia para los próximos torneos sigue sin resolverse y es que el extremno puede tomar una decisión que puede cambiar todo.

Carlos Prono ya adelantó en su programa Sin Anestesia que Pinto tiene una oferta de renovación sobre la mesa, pero que no ha decidio estampar la firma.

Lo que se indica es que el Viejo León le ofrece 3 años más de contrato, por lo que las negociaciones existen, pero no un acuerdo final, seguramente por el lado económico.

El contrato de José Mario vence en junio de este año y Pedro Troglio ya lo tentó para llevarlo a Banfield. A final no se pudo, pero un jugador gratis seduce mucho en el mercado. El mismo caso que vive Jorge Álvarez.

Pinto sabe que de no renovar con Olimpia puede jugar con cualquier club y eso significaría no dejar nada de dinero a las arcas del club que lo vio nacer.

José Mario Pinto fue ofrecido a la MLS, pero no aceptaron

Luciano Emilio, ex jugador de Olimpia y agente, ha dado a conocer que Pinto fue ofrecido al DC United, histórico de la Major League Soccer.

“Sí, fue ofrecido al DC United hace aproximadamente un mes y medio. ¿Por qué no se concretó? No era el perfil que el club buscaba en ese momento. José Mario Pinto es un jugador sólido y diferencial, pero no se dio la oportunidad”, dijo en plática con diario Diez.

