¡Fuera de la H! José Francisco Molina no convoca a figura que no fallaba con Reinaldo Rueda en Honduras: “No es necesario”

La Selección de Honduras se prepara para recibir la primera lista de convocados de José Francisco Molina. El entrenador español debutará el 31 de marzo ante Perú en un partido amistoso que se disputará en España.

Molina ya tiene varios nombres en su cabeza. Fútbol Centroamérica reveló en exclusiva que uno de los que estará en la nómina es Dereck Moncada, pero también habrá bajas.

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Una de ellas ha sido confirmada por el propio entrenador, quien en una entrevista con los medios catrachos dio a conocer que no es el momento de llamarlo. Fue uno de los jugadores más queridos por Reinaldo Rueda en el pasado proceso, no será convocado.

¿Qué jugador descarta José Francisco Molina para enfrentar a Perú?

Hablamos de Antony “Choco” Lozano. El delantero no estará en el encuentro del 31 de marzo debido a que no se ha recuperado de su lesión de ligamentos cruzados que sufrió en 2025.

Durante todo el año actual, no ha jugado ni un solo partido por estar en recuperación, y José Francisco Molina habló de su situación.

“Entiendo que no es el momento, no es necesario en este momento. Valoro mucho al Choco Lozano, lo conozco bien porque jugó mucho tiempo en España, sé lo que puede dar. Está en su proceso de recuperación y le deseamos lo mejor”, comentó en una conferencia de prensa.

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Choco Lozano no estará en la Selección de Honduras para el amistoso contra Perú.

Molina no le cerró las puertas para el futuro, pero todo dependerá de la evolución de Lozano, quien aún no sabe si continuará en el Santos Laguna de la Liga MX.

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“Tiene lógicamente las puertas abiertas de la Selección, vamos a ver cómo se recupera, cuándo vuelve a las canchas y qué nivel nos puede dar. En estos momentos, con la premura del trabajo y concentración que tenemos a la vuelta de la esquina, no estará”, agregó el técnico.