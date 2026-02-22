José Mario Pinto avisa a Olimpia con decisión que cambiará su futuro en medio de rumores de salida

José Mario Pinto tiene claro su objetivo para 2026 y tal como lo ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo es salir al extranjero; oportunidad que tuvo a principios de año con el Banfield de Argentina, pero que finalmente no se concretó.

El contrato de José Mario Pinto con Olimpia vence en junio del presente año, a partir de ese momento el jugador será agente libre y podrá negociar con el club que él desee.

Con ese panorama, todo indica que el “Rey del dribbling” está dando los primeros pasos para abandonar el club que actualmente dirige el uruguayo Eduardo Espinel.

Y es que Pinto firmó por la agencia de representación MBE Sports cuyo director es el hispano-marroquí Mustapha Boumous y que entre sus talentos cuenta jugadores de Paraguay, Ecuador, Marruecos y ahora Honduras.

“José Pinto se une a la familia de MBE Sports. El internacional absoluto por Honduras, es una de las mayores referencias de la primera división de su país.

Bienvenido José“, escribió la agencia en su cuenta de Instagram.

La situación de José Mario Pinto

José Mario Pinto recibió una oferta de renovación de Olimpia. El club le ofrece una mejora sustancial de su salario y tres años de contrato, pero el jugador hasta el momento no piensa en firmar.

Pinto fue ofrecido al DC United de la MLS, pero el club norteamericano consideró que no era el perfil de jugador que buscaba para la presente temporada.

Sin embargo, el jugador buscará una oportunidad en el exterior y unirse así a la lista de legionarios de Honduras.