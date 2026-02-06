Sale a la luz el grave problema que enfrenta Eduardo Espinel con un futbolista de Olimpia: “No avisó”

Olimpia vive días de “rebeldía”, según reportes que revelan el disgusto de José Mario Pinto durante las últimas semanas tras el rumor que lo acercó al Banfield de la primera división en Argentina.

Según el periodista Marco Banegas, ha brindado diversos reportes sobre Olimpia, ahora el futbolista Pinto se negó a asistir a una firma de autógrafos del club con una importante empresa.

La información revela que Pinto ni siquiera avisó al club de su ausencia, lo que podría provocarle problemas a lo interno del equipo previo a los juegos ante los Lobos de la UPNFM y la vuelta ante el América.

ver también El primer problema de Francis Hernández en Honduras y se revelan los técnicos que son candidatos

Además, Banegas detalló que la propuesta de renovación para Pinto sigue sobre la mesa, pero hasta el momento el futbolista no ha dado respuesta al club que tiene la intención de darle una mejora económica sustancial.

“José Mario Pinto debía presentarse ayer a una firma de autógrafos de prestigiosa empresa. No lo hizo, no avisó, no llegó. Tiene una oferta de renovación sobre la mesa desde hace dos semanas a la cual aún no da respuesta”.

ver también Jugador de Olimpia advierte al América y les deja recado sobre lo que hicieron en Honduras: “Se dedicaron a…”

Lo de Pinto se suma a la serie de “problemas” que Olimpia presenta, esto ante los rumores de diferencias entre Eduardo Espinel y la directiva que no le cumplió con algunos fichajes.

Publicidad