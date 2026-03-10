“Ni un cono”: el brutal comentario de leyenda de Olimpia que golpea directamente a José Mario Pinto

El mal momento que atraviesa Olimpia también se ve reflejado en sus mejores futbolistas como es el caso de José Mario Pinto, quien durante las últimas jornadas no ha alcanzado mostrar su mejor nivel.

Ante esa situación, el exportero de Olimpia, Carlos Prono envió un brutal mensaje al jugador que según él, en la actualidad no es capaz de llevarse ni siquiera un cono.

“(José Mario) Pinto, el rey del dribling, no para nosotros, que para nosotros lo es. Las estadísticas mundiales, es el tercero en el mundo, ahora habrá bajado obviamente, hoy no puede llevarse ni un cono”, comenzó diciendo Pronto en el programa Sin Anestesia.

“Perdónenme que se los diga, hoy ese jugador electrizante, punzante, que te vapuleaba y humillaba, hoy no te puede pasar a nadie y cuando pasas esas pequeñas cosas, que se hacen grandes, empiezan a aparecer fantasmas y la gente empieza a murmurar”, amplió Prono.

¿Qué pasa en Olimpia?

Además, Prono opinó que en Olimpia deben estar ocurriendo cosas a lo interno que le impiden al equipo ganar uno de los clásicos en los que ha sacado dos derrotas y un empate.

“En Olimpia algo está pasando, no puede ser que tenga tan pocas victorias, muchas derrotas y que no haya ganado un partido de los importantes. No pudo ganarle ni a Motagua ni a Marathón ni a Real España”, apuntó.

Y es que Olimpia en el Clausura 2026 marcha quinto en la tabla de posiciones con 12 puntos luego de tres victorias, tres empates y misma cantidad de derrotas.

El contrato de Pinto

Cabe recordar que, José Mario Pinto tiene vínculo con Olimpia hasta junio de 2026 y pese a que el club le hizo una oferta de renovación de tres años, el jugador no la ha firmado.

Los últimos rumores acercaron a Pinto al Banfield de Argentina, por lo que una vez con su contrato vencido “El Rey del dribling” podría negociar con cualquier club.

Carlos Prono durante la emisión del programa Sin Anestesia. Foto: ICN.