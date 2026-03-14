Mensaje para Costa Rica y Panamá: Dereck Moncada brinda la noticia que pocos esperaban en Centroamérica

Dereck Alessandro Moncada Arguijo (18 años) está siendo el jugador del momento del Honduras en el extranjero. El exOlimpia ha mostrado su gran talento con apenas dos meses de haber llegado al Inter de Bogotá de Colombia.

Su director deportivo, Salvatore Simeone, quien fue pieza clave para concretar el fichaje de Dereck, habló en exclusiva con Fútbol Centroaméricay tocómo varios temas.

ver también Ya no vale $400 mil: el millonario nuevo precio de Dereck Moncada en el Internacional de Bogotá

Uno de ellos fue si desde la explosión de Moncada han puesto sus ojos en jugadores de la región. Su respuesta fue directa sobre dos países en concreto, Costa Rica y Panamá.

Salvatore Simeone deja un mensaje claro a Centroamérica

Inter de Bogotá ha puesto sus ojos en Centroamérica luego de todo lo que ha pasado con Dereck, el hondureño ha marcado cinco goles y desde ya otros equipos muestran su interés.

Simeone confirma que ya han puesto el foco no solo en Honduras, sino que también en Costa Rica, que tiene la mejor liga de la región y Panamá que es la única clasificada a la Copa del Mundo de 2026.

Publicidad

Publicidad

“Sí, hemos puesto el foco en países como Costa Rica y Panamá, que tienen ligas que están ganando relevancia tanto en Latinoamérica como en Europa. El fútbol está tan globalizado que el pasaporte ya no es un factor limitante. Los jugadores centroamericanos tienen una capacidad de adaptación rápida y una mentalidad profesional sólida, lo que los hace atractivos para los clubes”, aseguró el director deportivo del Inter de Bogotá.

Una de las ventajas que hay en Centroamérica es que el mercado no está inflado y pueden conseguir jugadores a precios cómodos para potenciarlos.

Publicidad

ver también Decisión final en el Inter de Bogotá: José Francisco Molina ya sabe si tendrá a Dereck Moncada para su debut en Honduras

“Aún no está inflado el mercado, lo que permite conseguir jugadores con un buen rendimiento a precios accesibles, con un gran potencial de reventa, especialmente en el mercado europeo”.