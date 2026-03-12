Salió campeón con Saprissa, jugó en la Selección de Costa Rica y ahora es la gran sorpresa en la convocatoria de Nicaragua

La convocatoria de la selección de Nicaragua para su primer microciclo bajo el mando del técnico Otoniel Olivas dejó una sorpresa que rápidamente llamó la atención en el fútbol centroamericano. Entre los nombres que aparecen en la lista figura un portero costarricense con pasado en el Deportivo Saprissa y experiencia en selecciones juveniles de Costa Rica que ahora podría iniciar una nueva etapa representando a la Azul y Blanco.

¿Quién es el costarricense que fue citado por Nicaragua?

La noticia fue revelada por Tigo Sports y generó expectativa por tratarse de un futbolista con recorrido en el fútbol tico. Se trata de Darryl Parker, de 33 años, ha tenido una carrera marcada por distintos capítulos dentro del balompié centroamericano, y actualmente atraviesa un buen momento deportivo defendiendo el arco del Real Estelí, uno de los clubes más importantes de Nicaragua.

El portero se formó futbolísticamente en Uruguay de Coronado, donde comenzó a destacar por su rendimiento bajo los tres palos. Su crecimiento llamó la atención de uno de los clubes más grandes de Costa Rica, lo que le permitió dar el salto al Deportivo Saprissa. Con el conjunto morado formó parte del plantel que conquistó el campeonato nacional en 2018, un título que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.

Además de su paso por Saprissa, Parker también tuvo presencia en procesos de selecciones nacionales costarricenses en etapas juveniles. El guardameta participó en las Eliminatorias de Centroamérica rumbo al Torneo Sub-20 de la Concacaf en 2013, integró el plantel que disputó el prestigioso Torneo Esperanzas de Toulon en 2015 y formó parte del proceso que compitió en el Preolímpico de la Concacaf de ese mismo año.

Sin embargo, su carrera tomó un nuevo rumbo en los últimos años cuando comenzó a consolidarse en el fútbol nicaragüense. Desde 2025 defiende los colores del Real Estelí, club con el que se ha convertido en una de las figuras del equipo gracias a su regularidad y experiencia en competiciones regionales.

La posibilidad de verlo con la camiseta de Nicaragua se debe a su doble nacionalidad. Aunque nació en Costa Rica, Parker tiene raíces nicaragüenses por parte de sus padres, lo que le permite ser elegible para representar a la selección de ese país. Ahora, con su inclusión en el primer microciclo de Otoniel Olivas, el experimentado portero podría abrir un nuevo capítulo en su carrera internacional, esta vez defendiendo los colores de la Azul y Blanco.

Datos Claves

El portero Daryl Parker fue convocado por Otoniel Olivas al microciclo de la selección de Nicaragua .

fue convocado por al microciclo de la selección de . Daryl Parker , de 33 años , juega actualmente para el club nicaragüense Real Estelí desde 2025 .

, de , juega actualmente para el club nicaragüense desde . El guardameta posee doble nacionalidad debido a que sus padres son de origen nicaragüense.