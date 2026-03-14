La Liga Deportiva Alajuelense sacó un gran resultado en el partido de ida contra Los Ángeles FC. Fue 1-1 como visitante, lo que significa que tiene una ventaja en el marcador, ya que en la Concachampions aún continúa la regla del gol fuera de casa.

Por si fuera poco, el equipo que milita en la MLS dio a conocer una noticia que los tiene preocupados para la revancha que se jugará en el Morera Soto este martes. LAFC perdió, según consideran en Estados Unidos, a su mejor mediocampista.

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En su canal oficial de noticias, LAFC comunicó: “Malas noticias. Nuestro mejor centrocampista, Eustaquio, está de baja. Lesión en la pierna. No se sabe la gravedad ni la duración de la lesión. Pero podemos apostar con seguridad a que si no juega mañana, tampoco jugará el importantísimo partido de vuelta de la Champions Cup contra Alajuelense“.

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El conjunto de Los Ángeles jugará este sábado por la cuarta jornada de la MLS contra el St. Louis City. Para este partido, no tendrá al canadiense Eustaquio, quien tampoco estuvo presente en el juego de ida contra Alajuelense en el BMO Stadium.

Stephen Eustaquio, la gran figura de LAFC, no estaría para el partido de vuelta contra Alajuelense

De esta manera, hay grandes posibilidades de que tampoco sea parte de la convocatoria para el duelo en Alajuela. El mediocampista había participado en cinco partidos con LAFC en este 2026, los cuales terminaron en victoria para los dirigidos por Marc Dos Santos.

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En el primer partido que se ausenta, LAFC empata contra la Liga. Es por eso que extrañan al jugador que llegó en febrero directo desde el Porto. A casi 72 horas del encuentro de vuelta por los octavos de final, en Alajuelense se ilusionan con sacar la clasificación.

En resumen

Alajuelense empató 1-1 como visitante ante LAFC, obteniendo ventaja por el gol fuera de casa.

empató como visitante ante LAFC, obteniendo ventaja por el gol fuera de casa. Stephen Eustaquio , figura del LAFC, sería baja por una lesión en la pierna para la vuelta.

, figura del LAFC, sería baja por una para la vuelta. El partido de vuelta se disputará este martes en el estadio Morera Soto de Alajuela.