“Fuerte golpe” en Concacaf: Jeaustin Campos recibe la noticia que pone contra las cuerdas a Real España

Jeaustin Campos ha recibido una mala noticia a días de que Real España enfrente a LAFC en la Champions Cup de Concacaf.

Por José Rodas

Jeaustin Campos tiene una mala noticia en Real España.
El Real España de Jeaustin Campos es líder absoluto de la Liga Nacional de Honduras luego de su triunfo 1-2 frente al Génesis Policía.

En dos jornadas del Clausura 2026, La Máquina suma 6 unidades y ha arrancado con pie derecho el torneo, eso sí, ha recibido una mala noticia.

El periodista Álvaro de la Rocha, ha confirmado que uno de los mejores jugadores de Real España se puede perder la ida de la Champions Cup de Concacaf 2026 ante Los Ángeles FC.

Nixon Cruz recibió un golpe ante Olancho FC en la jornada 1 y ahora se perfila como baja, así lo indica el comunicador.

Jeaustin Campos y una noticia que esperaba en Concacaf

“Malas noticias en Real España: Nixon Cruz recibió un fuerte golpe en el partido ante Olancho y es seria duda para ser parte de la llave ante LAFC por Copa de Campeones.

El mejor jugador joven de la Liga de Honduras sufre una lesión en la parte posterior de su pierna izquierda”.

Real España enfrenta el 17 de febrero en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 a LAFCen San Pedro Sula y a pesar de que falta tiempo, Nixon no llegaría.

Además, se perdería los duelos ante Motagua, Marathón, Juticalpa y Choloma por la Liga Nacional de Honduras.

