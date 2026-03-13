Alajuelense lo aplaude: Santiago Van der Putten se mete en el radar de Concacaf tras brillar ante LAFC

No caben dudas de que Santiago Van der Putten es el juvenil de Liga Deportiva Alajuelense con mayor proyección internacional, y la actuación que dejó en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 no hizo más que refrendar este hecho.

En el valioso empate 1-1 que rescató el equipo de Óscar Ramírez como visitante ante Los Ángeles FC, el zaguero de 21 años, junto a su compañero de zaga Alexis Gamboa, convirtió su área en una verdadera fortaleza inexpugnable. Los californianos intentaron una y otra vez romper la muralla rojinegra, pero se toparon con una defensa firme que sostuvo el resultado hasta el pitazo final.

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Una actuación de élite

A lo largo de los 90 minutos, Van der Putten registró 12 contribuciones defensivas: 1 entrada, 2 intercepciones, 6 despejes, 2 tiros bloqueados y 4 recuperaciones.

Además, ganó 4 duelos en el suelo y uno aéreo, realizó una entrada como último hombre y, para completar una noche casi perfecta, no fue regateado en todo el partido.

El partido defensivo de Van der Putten en números (Sofascore).

El rendimiento del zaguero fue clave para que Alajuelense lograra un resultado de enorme valor en condición de visitante, dejando la serie completamente abierta de cara a la revancha en el Alejandro Morera Soto.

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Concacaf pone a Van der Putten bajo los reflectores

Mientras el liguismo ya palpita el duelo de vuelta, donde un empate 0-0 alcanzará para concretar un batacazo histórico en el máximo torneo regional, la Concacaf también puso los ojos sobre Van der Putten.

En sus redes sociales, el organismo compartió una publicación dedicada exclusivamente al defensor: “Santi Van der Putten defendiendo al límite 🛡️🔥”, escribieron junto a un video de su jugada más espectacular.

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La acción muestra el momento en que el intratable extremo gabonés Denis Bouanga había dejado en el camino a Fernando Piñar y ya se encontraba cara a cara con el portero Washington Ortega. En ese instante apareció Van der Putten con un quite quirúrgico, perfecto y sin margen de error, para arrebatarle el balón y neutralizar lo que parecía el 2-1 para LAFC.

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Con este reconocimiento desde la propia Concacaf, el potencial del juvenil con raíces neerlandesas empieza a atraer cada vez más miradas dentro de la región. Y en Alajuela lo saben: si mantiene este nivel, podría convertirse muy pronto en una de las grandes exportaciones del fútbol costarricense.

¿Qué día y a qué hora se juega la revancha?

Con Van der Putten seguramente de titular junto a Alexis Gamboa, Alajuelense recibirá a LAFC en el Morera Soto el próximo martes 17 de marzo desde las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica).

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Un 0-0 será suficiente para que los manudos clasifiquen, mientras que un empate 1-1 llevará la serie al tiempo extra. Cualquier victoria dará el boleto a quien la consiga, mientras que un empate 2-2, 3-3 o más clasificará a LAFC por la regla del gol de visitante.

En síntesis

-Santiago Van der Putten fue una de las figuras del empate 1-1 de Alajuelense ante LAFC en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

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-El defensor de 21 años registró 12 contribuciones defensivas y protagonizó una jugada clave al detener a Denis Bouanga cuando quedaba mano a mano con Washington Ortega.

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-Concacaf destacó su actuación en redes sociales, lo que confirma que el central rojinegro comienza a atraer miradas dentro del fútbol de la región.