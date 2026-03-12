Honduras confirma si sustituirá a Irán en el Mundial United 2026 y la respuesta ya llegó a José Francisco Molina

El presidente de la Federación de Fútbol Iraní aseguró que es “improbable” que su selección pueda estar presente en el Mundial United 2026 ante los conflictos políticos con Estados Unidos que trascienden al deporte.

En ese sentido, el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Ernesto Mejía explicó a Diez cuáles son las posibilidades que se tienen para estar en la justa mundialista.

Para el caso Mejía fue tajante: “El reglamento de la FIFA es muy claro, es una postestad discrecional de la FIFA”.

La selección que puede llegar

En ese orden, el direcitvo dejó claro que la selección que podría tomar ese lugar es Irak, combinado que anteriormente dirigió Jesús Casas, quien sonó para hacerse de la Selección de Honduras.

“Muy probablemente el primero es Irak la que sustituya a Irán y después los equipos que están clasificados en esa zona”, explicó. Al tiempo que añadió: “Hay equipos en selecciones que están, como la de Irak, por ejemplo, mejor posicionadas para tomar una posición de esas”.

Mejía fue consultado si existe una posibilidad que Honduras sea la elegida por encima de otras selecciones, dejando claro lo que podría ocurrir.

“A mí me gustaría decirle que tenemos una posibilidad, pero realmente no podría decirle porque lo veo muy remoto”, sentenció.

Entre tanto, Irak ya prepara su repechaje intercontinental del próximo 31 de marzo que se disputará en México.