UEFA da a Luis Palma la notificación que tiene impresionada a toda Honduras y que avisa a Costa Rica

Luis Palma ha jugado su último partido con el Lech Poznan antes de unirse a la selección de Honduras para enfrentarse a Costa Rica y Haití en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Palma Oseguera llega on fire ya que este jueves disputó un partido muy completo en la UEFA Conference League donde su club ganó 4-1 ante el Rapid Viena.

Luis Enrique fue titular y al minuto 13 abrió el marcador con un golazo que muestra la gran calidad que tiene en su pierna derecha.

Este fue el cuarto gol de Palma con el Lech Poznan, equipo polaco donde ha retomado su confianza y está hecho un jugadorazo.

Su partido no quedó simplemente en el gol, también fue protagonista en el segundo tras sacar un disparo que Mikael Ishak, delantero del equipol o mandó al fondo.

Tan importante fue el partido del hondureño que casi hace su propio doblete, pero el arquero lo tapó. En esta misma jugada, el VAR llamó al árbitro tras encontrar una mano en la jugada y se venía el tercero para el Lech Poznan.

Mikael Ishak tomó la pelota, como el cobrador oficial, pero no pudo marcar su doblete, ya que el arquero tapó el disparo.

El partido de Palma no paraba y antes de que finalizara el primer tiempo, asistió al nigeriano Taofeek Ismaheel para el tercer que daba la tranquilidad absoluta.

¿Qué premio dio UEFA a Luis Palma por su actuación en Conference League?

Palma Oseguera jugó los 90 minutos y la UEFA lo premió como MVP del partido ante el Rapid Viena. El catracho sigue firmando actuaciones buenas.

Esto también avisa a Costa Rica que ya sabe a que clase rival se va a enfrentar cuando le toque visitar a Honduras en la fecha 3 de las Eliminatorias de Concacaf.

Recordemos que Luis Palma no va jugar el fin de semana en la liga polaca por fue expulsado en el penúltimo partido del Lech Poznan. El castigo fue de dos encuentros, ya cumplió uno y ahora tiene que esperar este.

“El Bicho” medita unirse a la selección de Honduras cuanto antes y pedirá permiso a su club para poder llegar al país centroamericano lo más pronto posible.

