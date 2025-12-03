Es tendencia:
Campeón de Champions League quiere a Luis Palma y esta fue la respuesta del Lech Poznan; Honduras queda pendiente

Lech Poznan ha recibido una petición sobre Luis Palma y han sido claros con su respuesta final. Honduras queda pendiente.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Luis Palma ha movido el mercado en Polonia, pero Lech Poznan es claro.

Luis Palma está haciendo muy bien las cosas en el Lech Poznan, tanto en la Liga de Polonia y en la UEFA Conference League. El catracho suma seis goles y la misma cantidad de asistencias.

Por este motivo, Lech Poznan quiere comprarlo y se habla de cuatro millones de euros para convertirlo en el traspaso más caro de la liga polaca, pero eso sería hasta final de temporada.

Ahora bien, con la inminente llegada de Wilfried Nancy al banquillo técnico del Celtic, se comenzó a especular que el delantero catracho podría hacer su regreso en enero de 2026.

Estos rumores ya han sido respondidos por el Lech Poznan, que no piensa dejar salir a Palma. La cesión se pactó hasta el final de temporada y quieren que se cumpla.

Recordemos que Palma, salió del campeón de Champions League en 1967, a mediados de 2025 debido a que Brendan Rodgers no lo quería. Con su salida, todo ha dado un giro inesperado.

Toda Honduras queda pendiente, ya que quieren ver a Luis Palma nuevamente en la Liga de Campeones, donde tuvo noches mágicas como la del Atlético de Madrid y Lazio.

Lo que dicen desde Escocia y Polonia sobre Luis Palma

“Según se informa, el Lech Poznan ha descartado la posibilidad de que Luis Palma regrese al Celtic el próximo mes.

El internacional hondureño cayó en desgracia bajo el mando del anterior entrenador de los Hoops, Brendan Rodgers , y pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en Grecia con el Olympiacos antes de dirigirse a Polonia en un préstamo por una temporada en el verano.

El jugador de 25 años ha llamado la atención del Poznan, con seis goles y seis asistencias en todas las competiciones, incluyendo dos tantos en la renovada fase de grupos de la Conference League. Se dice que sus actuaciones han llamado la atención del nuevo entrenador del Parkhead, Wilfried Nancy, y durante el fin de semana se informó que el francés está considerando la posibilidad de fichar a Palma en el próximo mercado de fichajes de enero.

Sin embargo, el medio polaco Sportodwy Poznan informa que el Lech Poznan ha negado por completo la posibilidad de que ambos clubes rescindan el contrato de préstamo. Por otra parte, la estrella del CFR Cluj, Louis Munteanu, ha recibido respaldo para ascender desde la Superliga rumana con un traspaso importante durante el mercado de invierno”

