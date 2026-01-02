Motagua recibe desde Guatemala la respuesta por el fichaje que Javier López tanto quiere

Motagua va poniendo nombres sobre la mesa como refuerzos para 2026. El conjunto azul por ahora solo ha concretado el fichaje de Pablo Cacho, pero sigue buscando consolidar el equipo para el Clausura.

Javier López ya pasó una lista de deseos a la directiva y una de las contrataciones que quiere es la de un defensor, esto ante la salida de Sebastián Cardozo.

El defensor uruguayo no sigue en el club y ahora ha comenzado a sonar un ex dirigido por Javier López que viene de ser bicampeón con el Antigua GFC y quedó sin contrato, hablamos de José Ardón.

Ardón es el capitán y líder de la zaga del mejor equipo de Guatemala, es protagonista de la selección que dirige Luis Fernando Tena y ahora López lo quiere sí o sí en el Azul Profundo.

La respuesta de Antigua GFC a Motagua por José Ardón

El periodista hondureño, Esteban Guerrero, consultó en Guatemala la situación del defensa y le aseguraron que ya hubo “un primer contacto”.

Ante esto la respuesta del equipo chapín fue: “Antigua buscará renovar a su capitán, es una prioridad del Club”.

Será dura la negociación para Motagua y todo dependerá de la decisión del jugador, ya que como agente libre puede tomar por completo el futuro de su destino.

Mientras suena como uno de los deseos de Javier López, el defensor central de 25 años disfruta de una semana de vacaciones tras consagrarse campeón nacional debido a que la Liga Nacional de Guatemala se reanudará el próximo 21 de enero.

