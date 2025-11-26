“Cerrado”: Fabrizio Romano adelanta la noticia que cambia el futuro de Luis Palma y este es el equipo involucrado

Luis Palma está teniendo una muy buena temporada en el Lech Poznan, el equipo polaco está contento con sus servicios y ya le ha comunicado al Celtic que lo quiere comprar.

La información que surge es que el Lech Poznan quiere pagar al Celtic la cantidad de 4 millones de euros para quedarse de forma definitiva con “El Bicho”, algo que el club de Escocia debe evaluar ya que tiene contrato hasta 2028.

Ahora bien, todo ha dado un giro inesperado, ya que Celtic ha dejado de contar con Brendan Rodgers y tienen un entrenador interino mientras definen al nuevo en el puesto.

Fabrizio Romano ha asegurado que ya tiene casi cerrado a su nuevo técnico y dirigió a Romell Quioto en el CF Montreal.

Tanto Fabrizio Romano como Ben Jacobs, han dado su versión: “El Celtic está ultimando el nombramiento del entrenador del Columbus Crew, Wilfried Nancy. Las conversaciones están avanzadas y se centran en la fecha de inicio y el personal de apoyo. Nancy ya aceptó unirse”.

Fabrizio Romano también confirma la noticia

“Wilfried Nancy, a punto de convertirse en el nuevo entrenador del Celtic, cuyo contrato está casi cerrado.

Quedan por resolver los últimos detalles y luego se sellará el contrato”.

Nancy sabe lo que es tener a un hondureño en su equipo y seguramente si se concreta su llegada buscará contar con Palma Oseguera.

