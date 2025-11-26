Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Cerrado”: Fabrizio Romano adelanta la noticia que cambia el futuro de Luis Palma y este es el equipo involucrado

Luis Palma ha recibido una noticia que cambia su futuro en el fútbol de Europa. Fabrizio Romano lo tiene confirmado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Fabrizio Romano ha adelantado una noticia que cambia todo para Luis Palma.
Fabrizio Romano ha adelantado una noticia que cambia todo para Luis Palma.

Luis Palma está teniendo una muy buena temporada en el Lech Poznan, el equipo polaco está contento con sus servicios y ya le ha comunicado al Celtic que lo quiere comprar.

La información que surge es que el Lech Poznan quiere pagar al Celtic la cantidad de 4 millones de euros para quedarse de forma definitiva con “El Bicho”, algo que el club de Escocia debe evaluar ya que tiene contrato hasta 2028.

Toda Honduras consternada con la dura respuesta que Carlos Pavón le dejó a Edrick Menjívar: “Rechazado”

ver también

Toda Honduras consternada con la dura respuesta que Carlos Pavón le dejó a Edrick Menjívar: “Rechazado”

Ahora bien, todo ha dado un giro inesperado, ya que Celtic ha dejado de contar con Brendan Rodgers y tienen un entrenador interino mientras definen al nuevo en el puesto.

Fabrizio Romano ha asegurado que ya tiene casi cerrado a su nuevo técnico y dirigió a Romell Quioto en el CF Montreal.

Tanto Fabrizio Romano como Ben Jacobs, han dado su versión: “El Celtic está ultimando el nombramiento del entrenador del Columbus Crew, Wilfried Nancy. Las conversaciones están avanzadas y se centran en la fecha de inicio y el personal de apoyo. Nancy ya aceptó unirse”.

Tweet placeholder
Publicidad

Fabrizio Romano también confirma la noticia

“Wilfried Nancy, a punto de convertirse en el nuevo entrenador del Celtic, cuyo contrato está casi cerrado.

Lo impensado: Real Madrid se acerca al fútbol de Honduras y deja un mensaje que nadie esperaba

ver también

Lo impensado: Real Madrid se acerca al fútbol de Honduras y deja un mensaje que nadie esperaba

Quedan por resolver los últimos detalles y luego se sellará el contrato”.

Nancy sabe lo que es tener a un hondureño en su equipo y seguramente si se concreta su llegada buscará contar con Palma Oseguera.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Palma da el primer paso al Mundial 2026: Honduras aplaude su decisión
Honduras

Luis Palma da el primer paso al Mundial 2026: Honduras aplaude su decisión

UEFA presume a Luis Palma tras su gol al Rayo y la selección de Honduras responde
Honduras

UEFA presume a Luis Palma tras su gol al Rayo y la selección de Honduras responde

"Es miserable": la polémica que involucra el nombre de Luis Palma con Cristiano Ronaldo
Honduras

"Es miserable": la polémica que involucra el nombre de Luis Palma con Cristiano Ronaldo

“El primero”: Marathón cierra fichaje que impacta a toda Centroamérica y por el que pagaron 600 mil dólares
Honduras

“El primero”: Marathón cierra fichaje que impacta a toda Centroamérica y por el que pagaron 600 mil dólares

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo