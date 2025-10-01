Luis Palma impacta a toda Honduras con la decisión que medita tomar para enfrentar a Costa Rica en Eliminatorias

Luis Enrique Palma es uno de los mejores jugadores que tiene la selección de Honduras en la actualidad. “El Bicho” ha recuperado su versión más fructífera en el Lech Poznan de la liga de Polonia.

Palma fue expulsado en su último partido, curiosamente antes de ver la roja dio una asistencia y marcó un gol. Su tercero en lo que va de campaña tras dejar al Celtic.

A pesar de todo Luis fue sancionado con dos partidos, donde ya cumplió uno y le falta uno más este domingo ante el GKS Katowice.

La decisión que medita tomar Luis Palma con la selección de Honduras

El periodista Álvaro De La Rocha, quien sigue muy de cerca todo lo que pasa con Luis Palma, ha revelado una decisión que medita tomar el jugador al saber que no jugará el domingo en la liga polaca.

Eso sí, el jueves tiene que enfrentar al Rapid Viena de Austria en el inicio de la fase de liga de la Conferencia League.

“El hondureño pedirá ser liberado tras el duelo de Conference League ante Rapid Viena del jueves para viajar unos días antes a Honduras”, eso lo que confirma De La Rocha.

Luis Palma quiere estar en la selección de Honduras cuanto antes para preparar de la mejor forma los duelos ante Costa Rica y Haití.

Luis Enrique sabe que estos dos partidos pueden sentenciar el camino de Honduras al Mundial de 2026. La Bicolor espera romper una racha de dos Copas del Mundo sin ir, Rusia 2018 y Qatar 2022.

