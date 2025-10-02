Es oficial: Honduras confirma el cambio más pedido que puede afectar a Costa Rica a días del clásico rumbo al Mundial 2026

Ya estamos en octubre y la selección de Honduras se juega gran parte de su boleto a la Copa del Mundo de 2026 ante Costa Rica y Haití.

Cada vez queda poco para los partidos y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha confirmado una noticia que va alegrar a la afición catracha y más cuando hicieron caso a sus constantes llamados.

Y es que Honduras enfrentará primero a Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula, la hinchada ya notificó que va llenar el inmueble, a pesar de los altos costos de los boletos. Sol costará 700 y preferencia 2,000 lempiras.

El elevado precio de las entradas fue una queja constante, ya que contra Nicaragua pasó lo mismo y por eso el estadio Nacional Chelato Uclés no se llenó. Lo mejor fue el resultado, ya que la Bicolor venció a los dirigidos por el “Fantasma” Figueroa 2-0.

Ahora bien, en esta misma doble fecha FIFA, Honduras enfreta tambié a Haití. La escuadra de Reinaldo Rueda vuelve a Tegucigalpa para este cotejo, pero con buenas noticias para su afición.

¿Qué noticia hizo oficial Honduras y que puede afectar a Costa Rica?

La FFH notificó los precios de las entradas y haciendo caso a la afición se bajó el costo, eso en gran medida para que se llene el inmueble capitalino y dar un golpe de autoridad.

Lo que confirmó es que sol costará 300, sombra 500 y silla 2,000 lempiras. Se espera la mejor respuesta de la hinchada para ganar a Haití, en el partido de ida empataron 0-0.

¿Cómo afecta a Costa Rica?, pues simple, si Honduras saca los 6 puntos en esta fecha FIFA de octubre dará un gran paso a su clasificación y dejará a los ticos peleando por un boleto a repechaje contra Nicaragua y Haití.

Partidos de la fecha FIFA de octubre

–Jueves 09 de octubre del 2025

Nicaragua vs Haití (6:00 de la noche/estadio Nacional de Fútbol)

Honduras vs Costa Rica (8:00 de la noche/estadio Morazán de San Pedro Sula)

-Lunes 13 de octubre del 2025

Honduras vs Haití (6:00 de la noche/estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa)

Costa Rica vs Nicargua (8:00 de la noche/estadio Nacional)

