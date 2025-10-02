Es tendencia:
Es oficial: Honduras confirma el cambio más pedido que puede afectar a Costa Rica a días del clásico rumbo al Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Honduras lo ha confirmado para las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Puede sentenciar su camino.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La selección de Honduras hizo el cambio que todos esperaban.
Ya estamos en octubre y la selección de Honduras se juega gran parte de su boleto a la Copa del Mundo de 2026 ante Costa Rica y Haití.

Cada vez queda poco para los partidos y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha confirmado una noticia que va alegrar a la afición catracha y más cuando hicieron caso a sus constantes llamados.

Luis Palma impacta a toda Honduras con la decisión que medita tomar para enfrentar a Costa Rica en Eliminatorias

Y es que Honduras enfrentará primero a Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula, la hinchada ya notificó que va llenar el inmueble, a pesar de los altos costos de los boletos. Sol costará 700 y preferencia 2,000 lempiras.

El elevado precio de las entradas fue una queja constante, ya que contra Nicaragua pasó lo mismo y por eso el estadio Nacional Chelato Uclés no se llenó. Lo mejor fue el resultado, ya que la Bicolor venció a los dirigidos por el “Fantasma” Figueroa 2-0.

Ahora bien, en esta misma doble fecha FIFA, Honduras enfreta tambié a Haití. La escuadra de Reinaldo Rueda vuelve a Tegucigalpa para este cotejo, pero con buenas noticias para su afición.

¿Qué noticia hizo oficial Honduras y que puede afectar a Costa Rica?

La FFH notificó los precios de las entradas y haciendo caso a la afición se bajó el costo, eso en gran medida para que se llene el inmueble capitalino y dar un golpe de autoridad.

Lo que confirmó es que sol costará 300, sombra 500 y silla 2,000 lempiras. Se espera la mejor respuesta de la hinchada para ganar a Haití, en el partido de ida empataron 0-0.

Por pedido de Reinado Rueda: los refuerzos europeos que llegan para la Selección de Honduras y que por fin tendrán su oportunidad

¿Cómo afecta a Costa Rica?, pues simple, si Honduras saca los 6 puntos en esta fecha FIFA de octubre dará un gran paso a su clasificación y dejará a los ticos peleando por un boleto a repechaje contra Nicaragua y Haití.

Partidos de la fecha FIFA de octubre

Jueves 09 de octubre del 2025

Nicaragua vs Haití (6:00 de la noche/estadio Nacional de Fútbol)

Honduras vs Costa Rica (8:00 de la noche/estadio Morazán de San Pedro Sula)

-Lunes 13 de octubre del 2025

Honduras vs Haití (6:00 de la noche/estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa)

Costa Rica vs Nicargua (8:00 de la noche/estadio Nacional)

