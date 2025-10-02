Reinaldo Rueda impacta a toda Concacaf con su llamado: Costa Rica y Piojo Herrera conocen la noticia que los puede dejar sin Mundial

Reinaldo Rueda ha marcado el camino. La selección de Honduras, antes que de Piojo Herrera se adelantara, dio a conocer su llamado para los partidos ante Costa Rica y Haití para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Ya quedaron definidos los nombres y muchos causan sorpresa en la convocatoria de la Bicolor para enfrentar los dos partidos más importantes del último tiempo.

ver también Es oficial: Honduras confirma el cambio más pedido que puede afectar a Costa Rica a días del clásico rumbo al Mundial 2026

¿Qué decidió Reinaldo Rueda con su convocatoria ante Costa Rica y Haití?

A pesar de tener cuatro bajas confirmadas, Denil Maldonado, Julián Martínez, David Ruiz y Edwin Rodríguez, Rueda confeccionó su lista para los juegos de 09 y 13 de octubre.

Publicidad

Publicidad

Entre sus llamados aparecen varios que regresan y otros que causan sorpresa. Vuelve Luis Vega, el central se perdió los primeros dos juegos por inactividad, pero ahora ya que recuperó ritmo en Motagua se perfila como uno de los titulares para tomar el puesto de Julián Martínez en el central zurdo.

También hace su retorno Rigoberto Rivas, quien se perdió la Copa Oro y los primeros juegos de Eliminatoria por lesión. Reinaldo Rueda vuelve a confiar en Dixon Ramírez, un extremo que le dio mucho en el pasado reciente.

Publicidad

Otro que vuelve es Alex López, un jugador en el que Rueda confía mucho. Los que se esperaban de Europa como Kervin Arriaga y Luis Palma están en el llamado.

Publicidad

ver también “El mejor”: Michaell Chirinos dijo algo que no gustará en Costa Rica; a Saprissa y Alajuelense también se los dejó claro

Las grandes sorpresas de Rueda

Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas, dos que fueron llamados a la Sub-21 recomendados por Reinaldo Rueda, por fin entraron en una convocatoria para la selección mayor y son las grandes novedades.

Publicidad

Otro que se suma a las sorpresas y que ya días se viene pidiendo su convocatoria es Deyron Martínez, el jugador de Olancho FC se metió en la lista y espera tener sus primeros minutos de la Eliminatoria de Concacaf.

La convocatoria oficial de Honduras para enfrentar a Costa Rica y Haití

Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua).



Defensas: Getsel Montes (Herediano), Joseph Rosales (Minnesota), Andy Nájar (Nashville), Luis Vega (Motagua), Marcelo Santos (Motagua), Cristopher Meléndez (Motagua), Luis Crisanto (Motagua) y Franklin Flores (Real España).



Mediocampistas: Deiby Flores (Al Najma), Kervin Arriaga (Levante), Rigo Rivas (Kocaelispor), Carlos Pineda (Sporting FC), Jorge Álvarez (Olimpia), José Pinto (Olimpia), Denis Meléndez (Motagua), Raúl García (Lobos UPN), Alex López (Olancho FC), Deyron Martínez (Olancho FC), Alexy Vega (Marathón) y Leonardo Posadas García (Hamburgo SV II).



Delanteros: Antony Lozano (Santos Laguna), Romell Quioto (Al Najma), Luis Palma (Lech Poznán), Jorge Benguché (Olimpia), Yustin Arboleda (Olimpia) Nayrobi Vargas (Mainz 05 II) y Dixon Ramírez (Real España).

Publicidad

Publicidad