Luis Palma siempre tuvo la razón: el veredicto que sacude a Honduras sobre el fichaje de Dereck Moncada por Necaxa

Luis Palma es uno de los mejores jugadores en la actualidad de Honduras, el extremo juega para el Lech Poznan de Polonia y su rendimiento está siendo muy bueno.

Desde su club quieren comprarlo al Celtic, pero todo se definirá en 2026, lo cierto es que el nivel de Palma es seguido por los jóvenes de Honduras que lo ven como un espejo.

Recientemente se concretó el fichaje deDereck Moncada por el Necaxa de México, algo que ha alegrado todo el país porque a sus 18 años da el primer gran salto en su carrera.

Relacionar a Luis Palma y Moncada parece complicado, pero hay un precedente del “Bicho” hablando del joven. Su opinión fue el 12 de noviembre, un mes después comienzan a generar eco.

A Luis Palma le preguntaron que joven futbolista hondureño miraba con más potencial para salir, fue en una entrevista con Bein Sports.

Lo que dijo Luis Palma sobre Dereck Moncada

“Hay un chico de Olimpia que se llama Dereck Moncada que tiene un gran futuro. Ahorita fue llamado a la selección por primera vez. Ojalá que en unos años digamos que lo pudo lograr. Espero que se pueda dar”.

Es cierto que Moncada ya comenzó a dar el primer salto y puede ser que tras su paso en México pueda ir a Europa.

Dereck Moncada es nuevo jugador del Necaxa, el equipo mexicano ha apostado por el talento del futbolista de 18 años que antes de llegar a los “Rayos” tendrá un paso por el Inter de Bogotá de Colombia. Firmará por 4 años.

