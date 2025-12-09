La decisión que se ha tomado con Luis Palma ante la posibilidad de volver al Celtic: “Confirmado”

Tras no clasificar con Honduras al Mundial 2026, Luis Palma ha vuelto a su club, el Lech Poznan de Polonia, donde está teniendo una buena temporada con números productivos.

El dueño de su ficha, el Celtic de Escocia, ha cambiado técnico y ahora es Wilfried Nancy, quien tomó el puesto de Brendan Rodgers que marginó al catracho.

Palma quería jugar y por eso se fue, al final tuvo razón por su rendimiento volvió a ser el de siempre, disfruta de estar en la cancha y aporta lo que sabe.

Desde Escocia han visto su buen nivel y se comenzó a manejar un regreso a principios de 2026, antes que se acabara el préstamo con el Lech Poznan.

El periodista Álvaro de la Rocha ha aclarado el tema y confirma lo que pasá con “El Bicho” hasta final de temporada.

Confirman el futuro de Luis Palma para 2026

“Luis Palma NO HA TENIDO comunicación de Celtic ni de su nuevo DT, Wilfried Nancy, para un regreso a Glasgow durante la actual temporada.

Esa errónea información salió de Honduras sin fundamento alguno. Palma seguirá en Polonia hasta final de la campaña.

Los de Poznań tienen interés en ficharlo, pero financieramente no es viable en la actualidad. Tienen opción de compra de 4 millones de euros”.

Con esto, Palma Oseguera seguirá en la Liga Polaca donde busca quedar campeón como lo hizo en Escocia y Grecia.

