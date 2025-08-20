Es tendencia:
“Tengo pruebas”: Jeaustin Campos rompe el silencio y promete ir con todo contra Concacaf

El técnico de Real España rompió el silencio por todo lo que ha pasado en Concacaf tras ser acusado de gestos discriminatorios.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Jeaustin Campos ha dejado clara su postura de lo que de verdad pasó ante Municipal.
Jeaustin Campos ha dejado clara su postura de lo que de verdad pasó ante Municipal.

Jeaustin Campos recibió un castigo histórico de parte de Concacaf, 10 partidos suspendidos por hacer gestos discriminatorios contra Municipal en la Copa Centroamericano.

Real España dio a conocer su postura y aseguró que van a apelar la decisión de Concacaf, ya que el técnico nunca quiso hacer lo que acusan.

Jeaustin Campos ha decidido mostrar su verdad y luce inconforme con todo lo que ha pasado con su persona en Concacaf.

¿Qué mandó a decir Jeaustin Campos a Concacaf?

“No hubo descargo de mi testimonio, hay dos cosas que para mí son contundentes en la apelación que el club y yo vamos a realizar: Ni el gesto es lo que interpretaron ni siquiera iba dirigido a la afición que se encontraba en el estadio, tengo pruebas y testigos y se dirimirá en la apelación”, expresó en una entrevista con el periodista, Maynor Solano.

Campos considera injusto el castigo y aclaró que su gesto no va para nadie en especifico y que tiene pruebas de que no es discriminación.

Jeaustin no se quedará de brazos y buscará ante Concacaf que el castigo sea dismunuido y por qué no quitado de forma definitiva.

Real España se juega la vida este miércoles ante Diriangén por la jornada 4 de la Copa Centroamericana, no contará con su técnico en el banquillo.

La Máquina debe ganar para aferrarse a sus posibilidades de estar en la siguiente ronda, por ahora son derrotas las que tienen, ante Herediano y Municipal.

