“Esta situación es complicada”: Jeaustin Campos lo echó feo de Real España y este es su nuevo equipo en Centroamérica

Jeaustin Campos no la vive nada bien en el Real España de Honduras. El técnico ha devuelto el protagonismo a La Máquina, pero también se ha llevado sus golpes.

En Liga Nacional fue castigado por varios juegos tras la final perdida contra Olimpia, ahora Concacaf le metió… ¡10 encuentros por discriminación!

Ahora, uno de los futbolistas con los que no tuvo las mejores de las relaciones fue presentado tras marchase del Real España.

Matías Rotondi fue echado de fea forma de La Máquina y según varias informaciones, peleado con el DT tico. Fútbol Centroamérica confirmó que iba al Cobán Imperial.

Rotondi rompe el silencio y explica su salida de Real España

“No he sumado minutos, yo estuve trabajando y siendo parte del equipo, pero son decisiones del entrenador”, dijo sobre el tico que lo relegó de Real España.

Rotondi fue presentado por el Cobán Imperial de Guatemala y le da vuelta a la página, aunque asegura que la situación del equipo es complicada, eso sí, prometió dar lo mejor.

“Me siento bien, ilusionado, con muchas ganas, con expectativas. Daré lo mejor para mí para poder levantar esta situación que está complicada, vengo con muchas ganas a esta nueva aventura en el país”, comenzó diciendo.

“He tenido a varios de compañeros, conozco bien la liga, por lo que espera adaptarme rápido, la mayoría ya tiene tiempo en el equipo y sé que me harán sentir bien en el grupo, por lo que ahora tengo que dar lo mejor de mí”, agregó.

Y la promesa que realizó Matías Rotondi: “Vengo con ganas y ánimo, sé que hay que empezar poco a poco, hay que ganar, ojalá que cuando pueda jugar pueda aportar con goles, asistencias, con mi esfuerzo, sé que puedo dar mucho de mí y devolverle a la gente su confianza”.

Hay que recordar que Rotondi ya fue campeón con Malacateco y Municipal en Guatemala.