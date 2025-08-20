Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Real España

No hay marcha atrás: Real España tomó drástica decisión con Jeaustin Campos tras el castigo de Concacaf

Real España ha dado el paso que la afición esperaba con respecto al castigo que Jeaustin Campos recibió de Concacaf.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Real España lanzó su postura oficial con respecto a Jeaustin Campos.
Real España lanzó su postura oficial con respecto a Jeaustin Campos.

Real España ha mostrado su postura luego de que Concacaf castigara a Jeaustin Campos con 10 partidos por gestos discriminatorios.

La Máquina ha tomado una drástica decisión y en un comunicado oficial dejó claro el tema a Concacaf, que no tuvo piedad del tico.

“Esta situación es complicada”: Jeaustin Campos lo echó feo de Real España y este es su nuevo equipo en Centroamérica

ver también

“Esta situación es complicada”: Jeaustin Campos lo echó feo de Real España y este es su nuevo equipo en Centroamérica

Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios“.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Qué dice el comunicado de Real España a Concacaf?

Real España ha dicho a todo el público que los gestos de Jeaustin Campos fueron mal interpretados y que van a luchar por la reducción del castigo.

Publicidad

“El Real Club Deportivo España informa a su afición y a la opinión pública que hemos recibido la resolución del Comité Disciplinario de Concacafa respecto a nuestro director técnico Jeaustin Campos, quien ha sido sancionado con suspensión de diez (10) partidos oficiales de la Copa Centroamericana por hacer uso de gestos discriminatorios en el juego de visita en la ciudad de Guatemala.

El club lamenta profundamente la confusión que dicho gesto ha causado, y en apego a los plazos establecidos, comenzaremos un procedimiento de apelación con el fin de aportar los elementos que consideramos pertinentes para su análisis

Publicidad

Reiteramos que el Real Club Deportivo España rechaza de manera categórica toda forma de discriminación y reafirma su compromiso con los valores de respeto, inclusión y deportividad de promover el fútbol y nuestra institución. Por ende, emitimos disculpas públicas en nombre de nuestra institución y nuestro director técnico a cualquier persona que se ha sentido ofendida por los gestos observados en la transmisión. Los cuales reiteramos no fueron hechos para uso discriminatorio de ninguna etnia ni población.

Quedamos a la orden del comité disciplinario de la CONCACAF para esclarecer cualquier confusión al respecto”.

Publicidad

El Club hará hasta lo último para mostrar a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación que se ha equivocado con el entreandor tico.

Publicidad
“Le queda al alto mando”: Panamá sorprende a Honduras con lo que dice sobre Alexy Vega

ver también

“Le queda al alto mando”: Panamá sorprende a Honduras con lo que dice sobre Alexy Vega

Real España juega este miércoles ante Diriangén de Nicaragua, busca su primera victoria tras caer ante Municipal y Herediano, de perder estará eliminado de la Copa Centroamericana.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Tengo pruebas”: Jeaustin Campos rompe el silencio y promete ir con todo contra Concacaf
Honduras

“Tengo pruebas”: Jeaustin Campos rompe el silencio y promete ir con todo contra Concacaf

El Salvador roba una joya a Guatemala ante los ojos de la Concacaf
El Salvador

El Salvador roba una joya a Guatemala ante los ojos de la Concacaf

El Salvador espera: los veredictos de tres IA de camino al Mundial 2026
El Salvador

El Salvador espera: los veredictos de tres IA de camino al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo tuvo que elegir: la respuesta sobre Keylor Navas que impactó a Costa Rica
Costa Rica

Cristiano Ronaldo tuvo que elegir: la respuesta sobre Keylor Navas que impactó a Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo