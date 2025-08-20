No hay marcha atrás: Real España tomó drástica decisión con Jeaustin Campos tras el castigo de Concacaf

Real España ha mostrado su postura luego de que Concacaf castigara a Jeaustin Campos con 10 partidos por gestos discriminatorios.

La Máquina ha tomado una drástica decisión y en un comunicado oficial dejó claro el tema a Concacaf, que no tuvo piedad del tico.

“Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios“.

¿Qué dice el comunicado de Real España a Concacaf?

Real España ha dicho a todo el público que los gestos de Jeaustin Campos fueron mal interpretados y que van a luchar por la reducción del castigo.

“El Real Club Deportivo España informa a su afición y a la opinión pública que hemos recibido la resolución del Comité Disciplinario de Concacafa respecto a nuestro director técnico Jeaustin Campos, quien ha sido sancionado con suspensión de diez (10) partidos oficiales de la Copa Centroamericana por hacer uso de gestos discriminatorios en el juego de visita en la ciudad de Guatemala.

El club lamenta profundamente la confusión que dicho gesto ha causado, y en apego a los plazos establecidos, comenzaremos un procedimiento de apelación con el fin de aportar los elementos que consideramos pertinentes para su análisis

Reiteramos que el Real Club Deportivo España rechaza de manera categórica toda forma de discriminación y reafirma su compromiso con los valores de respeto, inclusión y deportividad de promover el fútbol y nuestra institución. Por ende, emitimos disculpas públicas en nombre de nuestra institución y nuestro director técnico a cualquier persona que se ha sentido ofendida por los gestos observados en la transmisión. Los cuales reiteramos no fueron hechos para uso discriminatorio de ninguna etnia ni población.

Quedamos a la orden del comité disciplinario de la CONCACAF para esclarecer cualquier confusión al respecto”.

El Club hará hasta lo último para mostrar a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación que se ha equivocado con el entreandor tico.

Real España juega este miércoles ante Diriangén de Nicaragua, busca su primera victoria tras caer ante Municipal y Herediano, de perder estará eliminado de la Copa Centroamericana.