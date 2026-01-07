Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde ante Marathón en la final de vuelta del Apertura 2025

Olimpia y Marathón se miden en la final de vuelta del Apertura 2025. Esto debe hacer el León para ser campeón.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Olimpia define la final en su casa.
Olimpia define la final en su casa.

Tras el vibrante 2-2 de la ida, Olimpia llega a la vuelta con la posibilidad de definir el Apertura 2025 en casa, pero sin margen para especular. La serie ante Marathón está pareja y el título se juega en 90 minutos (o más), en un partido donde una pelota parada o un error puede terminar decidiendo la temporada.

En este tipo de definiciones, suele haber confusiones con el reglamento. Por eso conviene marcarlo desde el inicio: no hay gol de visitante en la Gran Final. Si empatan en la vuelta, no existe un “beneficio” para nadie por haber convertido fuera: la final sigue con tiempo extra y eventualmente penales.

Qué necesita Olimpia ante Marathón para salir campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

ver también

Qué necesita Olimpia ante Marathón para salir campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Con ese contexto, repasamos lo que más busca el hincha: qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde ante Marathón en el partido que define al campeón.

Si Olimpia gana

  • El León será campeón del Apertura 2025 (cualquier victoria sirve).
  • Además, alcanzará a Saprissa como el equipo con más títulos de Liga de Centroamérica: 40 estrellas

Si Olimpia empata

  • El partido se va a tiempo extra.
  • Si tras el alargue de 30 minutos persiste la igualdad, se define por penales.

Ojo: da igual si el empate es 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3, ya que no hay “gol de visitante” que desempate.

Si Olimpia pierde

  • El campeón será Marathón.
Publicidad
“Casting para volver”: la inesperada decisión que tomarían Henry Figueroa con Marathón para este 2026

ver también

“Casting para volver”: la inesperada decisión que tomarían Henry Figueroa con Marathón para este 2026

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

La final de vuelta del Apertura 2025 se disputará el:

  • Día: miércoles 7 de enero
  • Hora: 7:00 p. m. (Honduras)

Estadio:Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Qué necesita Olimpia ante Marathón para salir campeón del Apertura 2025
Honduras

Qué necesita Olimpia ante Marathón para salir campeón del Apertura 2025

Olimpia confirma la noticia que ilusiona a toda su afición camino a la Copa 40
Honduras

Olimpia confirma la noticia que ilusiona a toda su afición camino a la Copa 40

Dónde ver a Olimpia vs. Marathón en USA: hora y TV
Honduras

Dónde ver a Olimpia vs. Marathón en USA: hora y TV

Gerson Torres se quiere ir: el equipo de Costa Rica que podría llevárselo
Deportivo Saprissa

Gerson Torres se quiere ir: el equipo de Costa Rica que podría llevárselo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo