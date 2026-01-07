Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde ante Marathón en la final de vuelta del Apertura 2025

Tras el vibrante 2-2 de la ida, Olimpia llega a la vuelta con la posibilidad de definir el Apertura 2025 en casa, pero sin margen para especular. La serie ante Marathón está pareja y el título se juega en 90 minutos (o más), en un partido donde una pelota parada o un error puede terminar decidiendo la temporada.

En este tipo de definiciones, suele haber confusiones con el reglamento. Por eso conviene marcarlo desde el inicio: no hay gol de visitante en la Gran Final. Si empatan en la vuelta, no existe un “beneficio” para nadie por haber convertido fuera: la final sigue con tiempo extra y eventualmente penales.

ver también Qué necesita Olimpia ante Marathón para salir campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Con ese contexto, repasamos lo que más busca el hincha: qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde ante Marathón en el partido que define al campeón.

Si Olimpia gana

El León será campeón del Apertura 2025 (cualquier victoria sirve).



del Apertura 2025 (cualquier victoria sirve). Además, alcanzará a Saprissa como el equipo con más títulos de Liga de Centroamérica: 40 estrellas.

Si Olimpia empata

El partido se va a tiempo extra .



. Si tras el alargue de 30 minutos persiste la igualdad, se define por penales.

Ojo: da igual si el empate es 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3, ya que no hay “gol de visitante” que desempate.

Si Olimpia pierde

El campeón será Marathón.

Publicidad

Publicidad

ver también “Casting para volver”: la inesperada decisión que tomarían Henry Figueroa con Marathón para este 2026

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

La final de vuelta del Apertura 2025 se disputará el:

Día: miércoles 7 de enero

miércoles Hora: 7:00 p. m. (Honduras)

Estadio:Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)