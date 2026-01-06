Es tendencia:
“Sacrificado”: Jeaustin Campos echaría a este futbolista de Real España por fichar a un delantero que viene de marcar 15 goles en Sudamérica

Real España sigue moviendo el mercado de fichajes y adelantan el delantero que puede llegar para este 2026.

Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos busca más fichajes para Real España en 2026.
Jeaustin Campos sigue trabajando incansablemente en el mercado de fichajes para cumplir los objetivos que tiene Real España en 2026.

Ya concretó cuatro, Juan Manuel Capeluto, Anthony García, Ángel David Sayago y Gonzalo Ritacco. Ahora negocia con un delantero ecuatoriano.

Se trata de Eber Caicedo, atacante ecuatoriano que ha marcado 15 goles durante 2025 y que tiene un gran cartel con Libertad FC.

Real España negocia por Eber Caicedo

“Real España está negociando con el delantero ecuatoriano de 34 años, Eber Caicedo, que durante el 2025 marcó 15 goles en la primera división de Ecuador con el Libertad FC. Ha conseguido títulos en la Serie B de su país.

De concretarse, el sacrificado será Gustavo Moura”, indica el periodista hondureño Jafeth Moreno.

Jeaustin Campos ha solicitado entre 6 y 7 fichajes para poder competir de la mejor forma en la Liga Nacional de Honduras y Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Gustavo Moura sería el sacrificado para la llegada de Eber Caicedo a Real España.

