“Vuele a casa”: Jeaustin Campos pacta el regreso menos pensado a Real España para 2026

Real España inició su camino en la temporada 2026. Mientras encamina todos los detalles para la pretemporada que lidera Jeaustin Campos, la dirigencia realizó los primeros movimientos en el mercado de fichajes. Entre los mismos, un nombre sorprendió al fútbol hondureño.

La Realeza jugó la fase de semifinales del Torneo Apertura 2025, donde finalizó en el segundo lugar del Grupo A, lo que le valió la eliminación. Ahí mismo quedó por encima del Motagua y por debajo de Olimpia, quien lideró la división con las 10 unidades cosechadas.

Para abrir la ventana de transferencias, el equipo sampedrano sorprendió con una de las reapariciones menos pensadas. Se trata de Roberto López, arquero que viene de disputar un único encuentro en la temporada pasada para el CD Choloma.

ver también Qué necesita Marathón ante Olimpia para salir campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Real España presentó a Roberto “Pipo” López, nuevo refuerzo de Jeaustin Campos

Roberto López regresó oficialmente a Real España. El equipo le abrió las puertas nuevamente, después de descartar a Onán Rodríguez. Este último no aceptó las condiciones económicas ofrecidas por la dirigencia sampedrana en su contrato.

El club dio aviso de la contratación a través de sus redes sociales: “Roberto López vuelve a casa. El guardián regresa para defender nuestros colores otra vez más. ¡Bienvenido!”, dice el posteo con el que fue anunciado el retorno del portero.

Roberto López, el arquero que regresa al Real España (RRSS).

Publicidad

Publicidad

Pipo debutó bajo los tres palos de La Realeza el 31 de julio del 2016 contra sus pares de Juticalpa. Con esos colores, jugó 35 partidos entre los que recibió un total de 40 goles. Compartió el arco con Kevin Hernández y Luis “Buba” López.