Qué necesita Olimpia ante Marathón para salir campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

La final del Apertura 2025 de Honduras quedó servida para una definición a todo o nada. El 2-2 de la ida en el Estadio Olímpico dejó el global igualado y trasladó toda la presión a Tegucigalpa, donde Olimpia tendrá la chance de cerrar la serie local ante su gente frente a Marathón. En un cruce que suele jugarse al límite, cada detalle puede inclinar la balanza.

Además, hay un punto clave en el reglamento de la Liga Nacional: no existe el gol de visitante en la gran final. Es decir, cualquier empate en los 90 minutos no “beneficia” a nadie por haber marcado fuera de casa. Si no hay ganador, el partido puede irse al alargue y después a penales.

Con ese escenario, la pregunta más buscada entre los aficionados del León es directa: ¿Qué necesitan Eduardo Espinel y compañía ante Marathón para ganar la 40? Acá, los caminos posibles, sin vueltas.

Qué necesita Olimpia para ser campeón

Con el global 2-2, Olimpia tiene estos caminos:

Si gana por cualquier marcador, se consagrará campeón del Apertura 2025.



Pero si empata en los 90 minutos, habrá tiempos extra. Y si sigue igual, penales.



en los 90 minutos, habrá tiempos extra. Y si sigue igual, penales. En cambio, si pierde, el campeón será Marathón.

El punto que cambia todo: no existe el gol de visita

Aunque haya goles afuera de casa, el reglamento es claro: no valen como desempate en la final. Por eso, con cualquier empate en la vuelta, la serie no se define por esa vía. Pasa al alargue y, en caso de persistir la paridad, a los lanzamientos desde el punto penal.

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

La final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se disputará este miércoles 7 de enero, a las 7:00 p.m. de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

