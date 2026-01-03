Jeaustin Campos lo da por perdido: el inesperado fichaje que Olimpia y Motagua quieren robar a Real España

Real España continúa siendo protagonista en el mercado de fichajes y ahora no por una contratación, si no porque puede perder a uno de sus jugadores, a pesar de luchar por el hasta el final.

El nombre de la noticia es Onan Rodríguez, el suplente de Buba López en el equipo de Jeaustin Campos se encuentra debatiendo su futuro.

ver también “Ya firmó”: Motagua lo saca de Costa Rica y cierra el fichaje más polémico que la afición no quería ver para el Clausura 2026

El periodista hondureño Jafeth Moreno ha dado a conocer que el guardameta ha rechazado una tercera oferta de renovación con Real España y que dentro del club creen que hay otras propuestas.

“Este día Real España le hizo una nueva propuesta (tercera) al entorno del arquero Onan Rodríguez y este declinó nuevamente. En el seno aunrinegro piensan que llegaron al tope y se cree que Rodríguez tiene otra oferta.

Todo parece que Onan no será más guardameta de la Máquina”.

Tweet placeholder

Motagua y Olimpia pendientes a Onan Rodríguez para el Clausura 2026

Olimpia está interesado en el arquero de cara al futuro, ven en Onan un posible sustituto de Edrick Menjivar. La idea es llevarlo e irlo metiendo al equipo poco.

Publicidad

Publicidad

ver también Golpea a Marathón: Pablo Lavallén recibe la peor noticia desde Venezuela a horas de la Gran Final contra Olimpia; Panamá se sorprende

Motagua se suma a la puja luego de la información que sacó a la luz el periodista Álvaro de la Rocha, quién asegura que el Azul Profundo lo tienen en sus planes ante una salida de Marlon Licona en el mercado.

Tweet placeholder