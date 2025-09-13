Es tendencia:
Técnico del Levante toma tajante decisión con Kervin Arriaga en la Liga Española y toda Honduras queda pendiente

Julián Calero actualizó la situación de Kervin Arriaga y está a nada de dar la noticia que Honduras tanto está esperando.

Por Alvaro De La Rocha

El técnico del Levante quiere que Kervin Arriaga juegue pronto.

Kervin Arriaga está a punto de cumplir un sueño, jugar en la Liga Española donde están los mejores equipos del mundo, Real Madrid y Barcelona.

“El Misilito” no ha podido debutar por una lesión muscular y se perdió la primeras tres fechas, incluido jugar contra Lamine Yamal y el Barcelona, pero ahora su técnico, Julián Calero ha tomado una decisión.

¿Qué dijo el DT del Levante de Kervin Arriaga?

En la previa de la jornada 4 antes de enfrentar al Real Betis, Calero habló del caso de Arriaga, a quien ha ilusionado y no solo al futbolista, si no que a todo un país.

Calero fue tajante y aseguró que tiene a Kervin en su consideración para que entre en la convocatoria, solo un cambio de último minuto lo puede sacar la nómina.

“El parón nos ha venido bien para regenerarnos y sobre todo en el aspecto físico, hemos recuperado a muchos jugadores tipo Arriaga que está ya entrenando desde el final de la semana. Poquito y con poca carga de entrenamiento, pero es probable que pueda venir ya convocado”, fueron las palabras del DT.

Levante juega de local ante Real Betis a las 8:15 de la mañana hora de Honduras y sería espectacular que debutara frente a su afición.

