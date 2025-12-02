Es tendencia:
“Nueva oportunidad”: promesa de Panamá consigue lo que tanto estaba buscando en Europa

Una figura de Panamá tendrá una nueva oportunidad en el fútbol de Europa.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Promesa de Panamá obtiene una nueva oportunidad en el fútbol de Europa.
Promesa de Panamá obtiene una nueva oportunidad en el fútbol de Europa.

Panamá disfruta de un momento único a nivel futbolístico. Después de lograr la clasificación a la Copa del Mundo, esta alegría no solamente se siente entre sus aficionados. Muchos jugadores se motivan con una posibilidad única en el 2026.

Varias figuras panameñas continúan en carrera para finalizar su temporada de la mejor manera, así como otras ya alistan sus movimientos hacia el próximo año calendario. Los movimientos serán fundamentales para cada desarrollo profesional.

Uno de ellos es el joven Martin Krug, defensor que representa al Levante UD en el fútbol de España. Tal como se confirmó recientemente, dará otro gran salto en su carrera. Una nueva oportunidad asoma para el futbolista y no quiere perderla.

Adalberto Carrasquilla eligió entre Barcelona o Real Madrid y su respuesta sorprendió a toda Panamá: “Aunque no me guste”

Panamá celebra: Martin Krug tendrá una nueva oportunidad con Levante UD

“¡Nueva oportunidad!”, tituló Tigo Sports Panamá para contar la noticia que dio alegría a propios y extraños. Martin Krug ha sido llamado por el primer equipo del Levante para el encuentro por la segunda ronda de esta Copa del Rey.

El partido será este miércoles ante el Cieza, rival al que los granotas derrotaron en las cuatro oportunidades en las que se cruzaron. Además, significará el debut de la dupla técnica integrada por los técnicos Álvaro Del Moral y Vicente Iborra.

Nacido en Chicago, Estados Unidos, eligió defender los colores panameños en las selecciones formativas, así como también para la mayor. Todavía no debutó como jugador del primer equipo del Levante, pero ya estuvo en el banquillo.

