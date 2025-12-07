Nuevo DT del Levante da giro inesperado con Kervin Arriaga y esta es la decisión que medita tomar en la Liga Española

Levante, que está en puestos de descenso directo en la Liga Española, busca salir del problema y encontraría en Kervin Arriaga una solución para los próximos partidos de la Liga Española.

Álvaro del Moral no descartar cambiar al hondureño de puesto ante las bajas que tiene el equipo. Su próximo rival es el Osasuna.

¿Por qué Kervin Arriaga cambiaría de posición?

Dela y Matías Moreno, centrales titulares del Levante se encuentran lesionados y el técnico Granota no descarta usar al catracho en la zaga.

En conferencia de prensa Álvaro del Moral adelantó que Kervin es una opción seria para entrar como central ante Osasuna.

“Está Matturro, está Cabello, está Martin y también contamos con Kervin Arriaga, que en un momento dado es un recurso que el equipo tiene para esa línea defensiva”, manifestó.

Describió las características de Arriaga y cómo puede ayudarle ante la emergencia que tiene el Levante en la zona baja.

“Kervin tiene físico, juego aéreo, actitud defensiva y es agresivo. Son cosas suficientes para que en un momento de necesidad pueda estar ahí. Tiene liderazgo porque tiene personalidad. Veremos los tocados para decidir el once”, aseguró.

Arriaga no descarta jugar de central, aunque su puesto favorito es como contención. En el pasado “El Misilito” ya jugó de central, tanto en Marathón con en Real Zaragoza.

Levante visita a Osasuna el lunes 08 de diciembre a las 2:00 de la tarde, hora de Honduras.

