Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Nuevo DT del Levante da giro inesperado con Kervin Arriaga y esta es la decisión que medita tomar en la Liga Española

Levante cambió de entrenador hace unos días y Kervin Arriaga está entre una de sus variantes que Honduras ya conoce.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Levante medita decisión con Kervin Arriaga.
Levante medita decisión con Kervin Arriaga.

Levante, que está en puestos de descenso directo en la Liga Española, busca salir del problema y encontraría en Kervin Arriaga una solución para los próximos partidos de la Liga Española.

Álvaro del Moral no descartar cambiar al hondureño de puesto ante las bajas que tiene el equipo. Su próximo rival es el Osasuna.

Es oficial: Andy Najar tiene nuevo trabajo en Estados Unidos y así lo presentaron ¿Qué pasó con Nashville?

ver también

Es oficial: Andy Najar tiene nuevo trabajo en Estados Unidos y así lo presentaron ¿Qué pasó con Nashville?

¿Por qué Kervin Arriaga cambiaría de posición?

Dela y Matías Moreno, centrales titulares del Levante se encuentran lesionados y el técnico Granota no descarta usar al catracho en la zaga.

En conferencia de prensa Álvaro del Moral adelantó que Kervin es una opción seria para entrar como central ante Osasuna.

“Está Matturro, está Cabello, está Martin y también contamos con Kervin Arriaga, que en un momento dado es un recurso que el equipo tiene para esa línea defensiva”, manifestó.

Describió las características de Arriaga y cómo puede ayudarle ante la emergencia que tiene el Levante en la zona baja.

Publicidad

“Kervin tiene físico, juego aéreo, actitud defensiva y es agresivo. Son cosas suficientes para que en un momento de necesidad pueda estar ahí. Tiene liderazgo porque tiene personalidad. Veremos los tocados para decidir el once”, aseguró.

Getsel Montes recibe la noticia que nunca imaginó tener en Herediano: “Principal candidato”

ver también

Getsel Montes recibe la noticia que nunca imaginó tener en Herediano: “Principal candidato”

Arriaga no descarta jugar de central, aunque su puesto favorito es como contención. En el pasado “El Misilito” ya jugó de central, tanto en Marathón con en Real Zaragoza.

Publicidad

Levante visita a Osasuna el lunes 08 de diciembre a las 2:00 de la tarde, hora de Honduras.

Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nuevo técnico del Levante toma rotunda decisión con Kervin Arriaga y Honduras no lo esperaba
Honduras

Nuevo técnico del Levante toma rotunda decisión con Kervin Arriaga y Honduras no lo esperaba

Promesa de Panamá consigue lo que tanto estaba buscando en Europa
Panama

Promesa de Panamá consigue lo que tanto estaba buscando en Europa

Fue compañero de Keylor Navas en la Liga Española y ahora se convierte en nuevo técnico de Kervin Arriaga
Honduras

Fue compañero de Keylor Navas en la Liga Española y ahora se convierte en nuevo técnico de Kervin Arriaga

Alajuelense presume la noticia que hunde a Saprissa y Herediano
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense presume la noticia que hunde a Saprissa y Herediano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo