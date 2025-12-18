Giro inesperado: Dereck Moncada toma una decisión que impacta a todo Olimpia y el club que dejó plantado

Dereck Moncada fue figura en el Clásico en que Olimpia venció al Motagua y lo dejó fuera de combate por el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El joven de 18 años y su fútbol tenían todo listo para irse a la MLS, al DC United, pero todo esto ha cambiado, según informa diario Diez.

ver también Limpieza profunda en Motagua: las 13 víctimas de la escoba de Javier López tras el fracaso en el Apertura 2025

Giro inesperado con Dereck Moncada: decisión confirmada

Parecía que Moncada tenía todo listo para mundarse a la MLS, pero en Honduras comunican que “ha cerrado un acuerdo con otro club extranjero”.

Eso si: “hasta el momento no se ha revelado ni el nombre del equipo ni la liga donde continuará su carrera, pero lo que es un hecho es que su futuro estará lejos de la Major League Soccer, la primera división de los Estados Unidos”, es lo que informan.

Dereck Moncada anotó en la victoria de Olimpia ante Motagua.

El giro llega luego de tomar una decisión con sun familia. Mario Moncada, comisionado de CONDEPOR, dio el “ok” para que Dereck no vaya a la MLS y busque una mejor oportunidad.

Publicidad

Publicidad

Con apenas 18 años, Moncada ya debutó con la selección de Honduras en las Eliminatorias de Concacaf. En Olimpia ha aportado gracias a la confianza de Eduardo Espinel.

ver también Panamá consternada con lo que dicen de Jorge Serrano en Honduras tras la eliminación de Motagua ante Olimpia: “Desubicado”

En el Apertura Apertura 2025 ha marcado on cinco goles y brindado dos asistencia en 17 partidos que ha disputado. Todo indica que Moncada iría al fútbol de Europa.