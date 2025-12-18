Es tendencia:
Confirmado: Dereck Moncada se olvida de Olimpia y ficha por impensado equipo de México

Dereck Moncada rechazó ir a la MLS y ahora anuncian que firmará por equipo de México. Este es su club.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Dereck Moncada ya tendría equipo para el 2026.
Dereck Moncada ya tendría equipo para el 2026.

Los días de Dereck Moncada están llegando a su fin, el extremo de Olimpia jugará por última vez con la camisa del Albo en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

César Luis Merlo, reconocido periodista argentino ha revelado el nuevo equipo donde jugará Moncada, se irá a la Liga MX y no a la MLS como en un principio se mencionó.

¿En qué equipo de la Liga MX jugará Dereck Moncada?

“Necaxa compró a Dereck Moncada, delantero de 18 años de Olimpia de Honduras”, comenzó informando Merlo.

“Ya jugó en selección mayor y firmará contrato por 5 años. Se irá cedido a Inter de Bogotá para que tenga rodaje”.

Todo han cambiado para Dereck, que a sus 18 años busca seguir creciendo y convertirse en uno de los mejores legionarios de Honduras.

DC United y Real Salt Lake fueron los equipos que sonaron para llevarse a Dereck decidió fichar por la Liga MX.

