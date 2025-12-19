El sucesor de Juan Carlos Rojas: quién es y qué hace Roberto Artavia, nuevo presidente de Saprissa

El Deportivo Saprissa tendrá nuevo presidente a partir del 2026. En enero, Roberto Artavia iniciará sus gestiones como el máximo dirigente de la institución morada tras el anuncio oficial que hizo el club en sus canales de comunicación.

Le tocará reemplazar a Juan Carlos Rojas, uno de los presidentes con más éxito en el conjunto de Tibás con 11 campeonatos nacionales en 14 años. También se sumará Francis Durman, quien tiene un largo historial como empresario a sus 65 años.

Saprissa describió a Artavia como un gran aficionado morado, pero tiene una gran trayectoria en el ámbito académico. Fue rector y ahora forma parte del Consejo Directivo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (UNCAE Business School), considerada una de las mejores escuelas de negocios en América.

Francis Durman acompañará a Artavia.

Reside en Costa Rica, tiene tres hijos y está casado con Casado con Marcella Cuadra Miranda desde hace 39 años. Posee varias empresas que se encuentran cotizadas en la bolsa de valores. Una de estas es la Compañía Cervecera de Nicaragua. También es Director de Industrias Cerveceras Centroamericanas.

En 1982, recibió el Máster en Administración de Empresas en la UNCAE. Luego, obtuvo el Doctorado en Estrategia en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Además, escribió libros y artículos sobre el desarrollo sostenible, responsabilidad social y estrategia empresarial.

En el ámbito laboral, Artavia fue asesor de diferentes gobiernos y empresas en más de 30 países. Actualmente, preside el Consejo Académico de LEAD University, una universidad privada en Costa Rica, centrada en negocios y tecnología.

¿Qué vínculo tiene Roberto Artavia con el fútbol?

En Saprissa, tendrá la misión de aplicar su método de escuela de negocios, algo característico del fútbol moderno. A pesar de su conocimiento y trayectoria, no tuvo experiencia en el deporte, por lo que tendrá un gran desafío por delante a partir de 2026 cuando sea oficializado. De todas formas, la entidad morada lo presenta como “conocedor del fútbol nacional e internacional“.