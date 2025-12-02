Nuevo técnico del Levante toma rotunda decisión con Kervin Arriaga y Honduras no lo esperaba

Kervin Arriaga perdió al técnico que lo llevó a la primera división de España. Julián Calero fue despedido y el que quedó al mando fue Vicente Iborra y Álvaro del Moral, leyenda del club “Granota”.

A través de su página web, Levante anunció su convocatoria para el próximo partido que será en la segunda ronda de la Copa del Rey.

¿Qué decisión tomó el nuevo técnico del Levante con Kervin Arriaga?

El nuevo DT del Levate que es Álvaro del Moral y no Vicente Iborra que se había anunciado, pero que trabajarán juntos, han decidido no contar con Kervin Arriaga para la Copa. El conjunto “Granota” contra el CD Cieza que se disputará el miércoles 3 de diciembre en el Estadio La Arboleja.

“Veo al equipo responsabilizado en que esto es cosa de todos. El responsable no es solo el entrenador. Veo a un grupo de jugadores autocrítico en el sentido de que cada uno sabe que tiene su parte de responsabilidad de la situación en la que estamos. Desde ayer las sensaciones son muy buenas. La energía está siendo muy buena, nos están transmitiendo seguridad, ganas de afrontar lo inmediato, que es mañana, y desde ahí se empieza a crecer”, comentó en rueda de prensa.

“Queremos ser un equipo valiente cuando no tenga el balón, que tenga cosas claras con balón y siempre a favor de la particularidad de los jugadores. Nuestra intención en estos días es intentar dar ciertos matices aprovechando el trabajo previo, que ha sido bueno, en función de las necesidades que sintamos y de la gente que tengamos disponible. Creemos en ellos y en sus capacidades”.

Arriaga no figura dentro de la convocatoria y todo se debe a un tema de descanso, ya que quieren contar con el hondureño para el partido de la Liga Española del próximo lunes ante Osasuna en Pamplona.

