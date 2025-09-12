Levante toma decisión definitiva con Kervin Arriaga en la Liga Española y toda Honduras dejará su respuesta

Kervin Arriaga se incorporó este viernes a los entrenamientos con el Levante y el club ha tomado una decisión definitiva con el hondureño.

Y es que ver a Kervin con la camisa azulgrana no se ha dado por una lesión muscular que tuvo en la pretemporada, esto le hizo perderse los primeros tres partidos de la Liga Española.

ver también Ante Nicaragua no sucedió: la ventaja que tendría Costa Rica ante Honduras y que puede sentenciar el clasificado al Mundial

No estuvo contra Alavés, Barcelona y Elche. Todos esos cotejos terminaron en derrota para el Levante, algo que ha puesto en duda la continuidad del ténico Julián Calero.

Publicidad

Publicidad

Tampoco estuvo en la fecha FIFA con la selección de Honduras, pero ahora ya está de regreso y Levante tomó sus medidas.

La decisión definitiva de Levante con Kervin Arriaga

Fútbol Centroamérica, consultando con sus fuentes en España ha conocido que el hondureño tiene grandes posibilidades de estar en la convocatoria de Julián Calero.

Publicidad

No sería de titular el domingo a las 8:15 de la mañana contra Real Betis, pero si iría al banquillo con chances de sumar sus primeros minutos.

Publicidad

ver también Fueron convocados por Honduras, pero ninguno jugó ante Nicaragua y Haití; Motagua pone en su lugar a Reinaldo Rueda: “Mejor déjelos tranquilos”

Ya es hora de que Arriaga demuestre porque fue fichado procedente del Partizán de Belgrado. Verlo en cancha ya solo es cuestión de tiempo y toda Honduras se pondrá feliz.